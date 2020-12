Người phát ngôn mới của NHNN: Phó thống đốc Đào Minh Tú

Mở đầu buổi họp báo về Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã dành ít phút để trao đổi với báo chí. Đây có thể là cuộc trao đổi đầu tiên của bà trên cương vị Thống đốc NHNN Việt Nam từ khi bà được Quốc hội phê chuẩn giữ cương vị này hồi tháng 11-2020.

“Tôi trân trọng cảm ơn báo chí đã hỗ trợ, đồng hành với NHNN trong suốt thời gian qua, nhất là thời gian tôi được phân công làm người phát ngôn”, Thống đốc Hồng nói. Một cách vui vẻ, bà còn nhắc chuyện vì là “nữ phát ngôn” nên có vẻ bà được báo chí “design” cho những bức hình rất đẹp.



Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng gặp gỡ báo chí trước khi giao lại nhiệm vụ "người phát ngôn" cho ông Đào Minh Tú. Ảnh: CHÂN LUẬN

Theo thống đốc, năm 2020 tuy có nhiều khó khăn, nhưng NHNN đã cố gắng cùng với cả hệ thống hoàn thành nhiệm vụ. Thành tích của NHNN và ngành ngân hàng nói chung có sự đồng hành, đóng góp của báo chí. Trên cương vị mới, bà Hồng nói, sẽ ít có dịp gặp gỡ báo chí, phóng viên hơn, nhưng bà vẫn luôn mong báo chí đồng hành, hỗ trợ về mặt thông tin cho NHNN như trước đây.



“Khi tôi nhận nhiệm vụ Thống đốc thì đảm trách nhiệm vụ “người phát ngôn” đã được giao cho Phó Thống đốc Đào Minh Tú. Tôi tin tưởng các bạn phóng viên, các cơ quan báo chí luôn hỗ trợ NHNN, ngành ngân hàng nói chung và người phát ngôn mới của NHNN nói riêng”, bà Hồng nói.

Sau khi bà Thống đốc dứt lời và rời cuộc họp báo, Phó Thống đốc Đào Minh Tú bắt đầu chủ trì họp báo. Ông Tú nói mình cũng đã chủ trì, tham gia họp báo nhiều. Ông mong muốn với nhiệm vụ mới được phân công, ông và các nhà báo, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đồng hành trong những năm qua để góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho ngành ngân hàng.

Phát biểu khái quát, ông Tú cho hay: bám sát chủ trương của Quốc hội, Chính phủ và diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường trong và ngoài nước, trong năm 2020, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ và ngoại hối, hỗ trợ phục hồi kinh tế trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Từ đầu năm 2020 đến nay, NHNN đã ba lần điều chỉnh giảm đồng bộ các mức lãi suất với tổng mức giảm tới 1,5-2,0%/năm lãi suất điều hành. Nhờ đó, tính đến tháng 11-2020, mặt bằng lãi suất cho vay giảm bình quân khoảng 1%/năm so với cuối năm 2019; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành, lĩnh vực ưu tiên ở mức 4,5%/năm.



Phó Thống đốc Đào Minh Tú, người phát ngôn mới của NHNN. Ảnh: CHÂN LUẬN

Về điều hành tỷ giá, NHNN điều hành, công bố tỷ giá trung tâm linh hoạt hàng ngày phù hợp diễn biến thị trường, cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ. Tỷ giá USD/VND diễn biến phù hợp với điều kiện thị trường và biến động của USD trên thị trường thế giới.



Cách điều hành chủ động, hợp lý tốc độ tăng trưởng với mức độ mức hấp thụ của nền kinh tế đã góp phần quan trọng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì tăng trưởng kinh tế sau dịch COVID-19. Cũng do COVID-19 nên tăng trưởng tín dụng tăng thấp hơn các năm trước. Đến 21-12 tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019, tăng 11,62% so cùng kỳ 2019.

Trong năm 2021, ông Tú cho hay, trên cơ sở mục tiêu của Quốc hội, Chính phủ và diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ trong và ngoài nước, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định vĩ mô, thị trường, hỗ trợ phục hồi nhanh kinh tế.