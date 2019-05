Vì đâu công ty của Bầu Đức vẫn thua lỗ gần trăm tỉ?

Giải trình điều này, doanh nghiệp nông nghiệp của Bầu Đức vừa phát đi thông báo chi tiết về tình hình nguồn thu quý I-2019, bao gồm:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 218 tỉ, tương đương giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu bị tác động bởi: doanh thu trái cây giảm 174 tỉ đồng do phần lớn diện tích chuối trồng mới chưa đến kỳ thu hoạch; doanh thu bán ớt giảm 53 tỉ đồng do diện tích trồng ớt giảm; doanh thu bán hàng hóa giảm 46 tỉ đồng do quý I-2018 doanh nghiệp có nguồn thu phụ phẩm từ hoạt động chăn nuôi.

Doanh thu tài chính doanh nghiệp cũng giảm 130 tỉ đồng, chủ yếu giảm khoản thu nhập lãi cho vay. Ngược lại, chi phí tài chính tăng 24 tỉ đồng do chi phí lãi vay tăng. Doanh thu khác tăng nhờ hoàn nhập một số khoản dự phòng. Ngược lại chi phí khác giảm do chi phí chuyển đổi vườn cây ít phát sinh hơn cùng kỳ.

Do đó, lỗ trước thuế của doanh nghiệp là 90 tỉ đồng, bao gồm lỗ kinh doanh 247 tỉ và lãi khác 157 tỉ đồng.

Tổng quan, sở dĩ công ty nông nghiệp Bầu Đức thua lỗ 99 tỉ trong 3 tháng đầu năm 2019 do doanh nghiệp không còn một số khoản thu từ mảng chăn nuôi cũng như cây ớt, trong khi mảng chủ lực là nguồn thu từ chuối chưa đến kỳ thu hoạch.