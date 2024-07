Tài tử Alec Baldwin bật khóc tại tòa khi được xóa cáo buộc ngộ sát 13/07/2024 17:14

(PLO)- Thẩm phán tòa án New Mexico đã hủy cáo buộc liên quan vụ tài tử Alec Baldwin nổ súng làm chết một nhân viên quay phim. Nam tài tử đã bật khóc tại phiên tòa...

Ngày 12-7, thẩm phán tòa án New Mexico (Mỹ) ra quyết định bỏ cáo buộc diễn viên Alec Baldwin (66 tuổi) phạm tội ngộ sát. Nam tài tử đã bật khóc tại phiên tòa sau khi nghe phán quyết, theo hãng tin AP.

Phiên tòa xét xử vụ án của tài tử Alec Baldwin kéo dài 3 ngày kết thúc một cách kịch tính khi Thẩm phán Mary Marlowe Sommer quyết định hủy bỏ cáo buộc ông Alec Baldwin ngộ sát nhân viên quay phim Halyna Hutchins trên trường quay bộ phim “Rust” vào năm 2021.

Diễn viên Alec Baldwin tại phiên tòa ở bang New Mexico ngày 12-7. Ảnh: REUTERS

Ông Alec Baldwin khi đó được cho là đã nổ súng vào bà Halyna Hutchin mà không biết bên trong có đạn.

Quyết định của thẩm phán được đưa ra sau khi luật sư bào chữa cho tài tử Alec Baldwin tố cáo cảnh sát và công tố viên đã che giấu bằng chứng có lợi của bị cáo.

Cụ thể, theo luật sư bào chữa, một người đàn ông đã mang đạn dược cho là có liên quan mật thiết vụ ngộ sát đến giao nộp cho cảnh sát nhưng bên điều tra cố tình che giấu những viên đạn này.

“Sự chậm trễ trong việc phát hiện ra các bằng chứng này đã cản trở việc sử dụng hiệu quả bằng chứng và tác động đến tính công bằng cơ bản của quá trình tố tụng. Việc che giấu thông tin là hành vi cố ý và có chủ đích. Tòa án không có cách sửa chữa lỗi sai này” - thẩm phán Sommer nói và ra phán quyết hủy vụ kiện.

Sau khi nghe phán quyết, tài tử Alec Baldwin đã bật khóc và ôm chầm lấy vợ ông và các luật sư.

Diễn viên Alec Baldwin bật khóc sau khi nghe phán quyết. Ảnh: REUTERS

Diễn viên Alec Baldwin ôm lấy vợ ông là bà Hilaria Baldwin sau khi nghe phán quyết. Ảnh: REUTERS

Phán quyết trên kết thúc vụ kiện kéo dài 3 năm. Nếu bị kết tội, nam diễn viên có thể đối mặt với mức án 18 tháng tù.

Ông Alec Baldwin là diễn viên, danh hài người Mỹ từng nhiều lần thắng giải Emmy, Quả Cầu Vàng. Một số tác phẩm nổi bật của nam diễn viên có thể kể đến như The Hunt for Red October (1990), Trân Châu cảng (2001), The Aviator (2004),...