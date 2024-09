Tâm bão số 3 giật cấp 17 đang cách bờ biển Quảng Ninh – Hải Phòng 150 km

Hàng hoá chuẩn bị chống bão số 3 đảm bảo đáp ứng nhu cầu, người dân không cần tích trữ quá nhiều

Chiều 6-9, Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội kiểm tra hoạt động dự trữ hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trước khi siêu bão số 3 đổ bộ.

Tham gia đoàn công tác có ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn – Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương; bà Nguyễn Kiều Oanh - Phó Giám đốc phụ trách Sở Công Thương Hà Nội. Đoàn công tác đã kiểm tra việc cung ứng hàng hoá tại 2 siêu thị lớn là Winmart Royal City và và Big C Thăng Long.

Tại siêu thị WinMart Royal City, đại diện siêu thị thông tin, để đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa đặc biệt là những sản phẩm thiết yếu, WinMart đã chủ động làm việc với nhà cung cấp qua đó dự trữ tăng thêm 30% các nhóm hàng thực phẩm tươi sống. Ngoài ra, WinMart đã sẵn có các nhóm thực phẩm khô, sản phẩm trữ mát và hàng đông lạnh phục vụ khách hàng.

Đoàn công tác đã kiểm tra tại siêu thị Winmart Royal City và siêu thị Big C Thăng Long. Ảnh: BCT

Tại siêu thị Big C Thăng Long, ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Siêu thị Big C Thăng Long cho biết, để đảm bảo hàng hoá cung ứng kịp thời cho người tiêu dùng, liên tục từ hai ngày hôm nay, Big C Thăng Long đã tăng lượng hàng hoá lên 300%. Trong đó tập trung vào các nhóm sản phẩm thiết yếu như rau củ quả, thịt cá…

Đối với hoạt động bình ổn giá, Big C Thăng Long đã làm việc và ký cam kết với nhà cung cấp để đảm bảo giữ ổn định giá cả trong một thời gian dài. Do đó, chắc chắn sẽ không có tình trạng Big C Thăng Long tăng giá dịp này, người dân không nên quá lo lắng.

Tại siêu thị GO!, Big C miền Bắc đã tăng thêm thời gian mở cửa kéo dài tới 23 giờ, thay vì 22 giờ như ngày thường.

Bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Công Thương Hà Nội khẳng định, trong bất kỳ tình huống nào thì hệ thống siêu thị và chợ truyền thống luôn đảm bảo đủ nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân.