Thực phẩm bổ sung protein có lợi thế nào khi tập luyện thể thao? 15/09/2024 11:05

(PLO)- Thực phẩm bổ sung protein có thể giúp đảm bảo lượng protein nạp vào đủ, thúc đẩy tăng trưởng và phục hồi cơ, tăng cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Theo Doctor NDTV, protein là một chất dinh dưỡng đa lượng bao gồm các axit amin, rất cần thiết cho sự phát triển, phục hồi và duy trì của cơ thể. Protein đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phục hồi các mô, sản xuất enzyme và hormone và hỗ trợ chức năng miễn dịch.

Những chất bổ sung này có thể giúp đảm bảo lượng protein cần thiết, thúc đẩy sự phát triển và phục hồi cơ bắp. Ảnh: iStock

Protein có trong nhiều loại thực phẩm, bao gồm thịt, cá, sữa, các loại đậu và các loại hạt. Tiêu thụ đủ protein là rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, vì nó hỗ trợ khối lượng cơ, sức khỏe xương và chức năng trao đổi chất. Những thực phẩm bổ sung protein, chẳng hạn như whey, casein và protein thực vật, có thể có lợi, đặc biệt đối với những người có nhu cầu protein cao hơn, chẳng hạn như vận động viên, người lớn tuổi hoặc những người có chế độ ăn kiêng.

Dưới đây là cách bổ sung protein hỗ trợ sức khỏe của bạn khi tập luyện:

Tăng trưởng cơ bắp

Khi bạn tập luyện, đặc biệt là trong quá trình tập luyện sức bền hoặc sức mạnh, bạn tạo ra các vết rách nhỏ trong các sợi cơ của mình. Việc bổ sung protein cung cấp các axit amin cần thiết để sửa chữa và xây dựng lại các sợi cơ này, dẫn đến tăng khối lượng cơ và sức mạnh.

Phục hồi nâng cao

Tập luyện cường độ cao có thể dẫn đến tổn thương cơ và đau nhức. Tiêu thụ protein sau khi tập luyện có thể làm giảm đau nhức cơ và mệt mỏi, giúp bạn phục hồi nhanh hơn và hoạt động tốt hơn trong các buổi tập luyện tiếp theo.

Cải thiện tổng hợp protein cơ

Các chất bổ sung protein, đặc biệt là những chất có hàm lượng leucine cao, đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích tổng hợp protein cơ (MPS). Leucine là một axit amin chuỗi nhánh (BCAA) hoạt động như một chất điều chỉnh chính của MPS, kích hoạt các con đường dẫn đến tăng trưởng cơ.

Tăng cường sức mạnh

Việc bổ sung protein thường xuyên có thể dẫn đến cải thiện đáng kể sức mạnh cơ bắp. Sức mạnh cơ bắp được tăng cường không chỉ cải thiện hiệu suất của bạn trong phòng tập, mà còn góp phần cải thiện chức năng thể chất và sức bền tổng thể, hỗ trợ các hoạt động hàng ngày và hoạt động thể thao.

Quản lý cân nặng

Thực phẩm bổ sung protein có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng bằng cách thúc đẩy cảm giác no và giảm lượng calo tổng thể. Protein có tác dụng no hơn carbohydrate hoặc chất béo, nghĩa là nó giúp bạn no lâu hơn và giảm cơn đói.

Tăng cường trao đổi chất

Thực phẩm bổ sung protein có thể làm tăng tỷ lệ trao đổi chất của bạn thông qua hiệu ứng nhiệt của thực phẩm (TEF), tức là năng lượng cần thiết để tiêu hóa, hấp thụ và xử lý chất dinh dưỡng. Sự gia tăng trao đổi chất này có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng và tăng cường tổng lượng năng lượng tiêu hao, hỗ trợ mục tiêu về sức khỏe và thể chất của bạn.

Tăng cường sức bền

Thực phẩm bổ sung protein có thể cải thiện sức bền bằng cách hỗ trợ phục hồi cơ và giảm mệt mỏi cơ. Bằng cách phục hồi tổn thương cơ và duy trì khối lượng cơ, thực phẩm bổ sung protein tăng cường sức bền của bạn và cho phép bạn hoạt động ở cường độ cao hơn trong thời gian dài hơn, có lợi cho các hoạt động như chạy đường dài, đạp xe và bơi lội.

Hấp thụ chất dinh dưỡng thuận tiện

Thực phẩm bổ sung protein là giải pháp tiện lợi và nhanh chóng để đảm bảo hấp thụ đủ protein, đặc biệt đối với những người có lịch trình bận rộn hoặc những người khó tiêu thụ đủ thực phẩm giàu protein.