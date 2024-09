Công an Bến Tre quyên góp 1,7 tỉ đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc 16/09/2024 14:50

(PLO)- Công an tỉnh Bến Tre đã phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ quyên góp 1,7 tỉ đồng ủng hộ, chia sẻ khó khăn với đồng bào Miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Sáng 16-9, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3.

Công an tỉnh Bến Tre quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Bắc. Ảnh: C.A

Với tinh thần “tương thân tương ái”, Đại tá Trương Sơn Lâm – Giám đốc Công an tỉnh kêu gọi Công an các đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nhà và lan tỏa trong toàn xã hội, đến các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn, phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết; góp sức cùng cả nước hỗ trợ và giúp đỡ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, nhanh chóng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

Đồng thời tri ân hỗ trợ các trường hợp đã anh dũng hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ chống bão, cứu dân.

Trước mắt, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bến Tre sẽ đóng góp một ngày lương; với tổng số tiền quyên góp là 1,7 tỉ đồng. Trong đó Công an tỉnh gửi 1 tỉ đồng vào Quỹ nghĩa tình đồng đội của Bộ Công an và gửi 700 triệu đồng về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre.

Công an tỉnh Bến Tre trao 700 triệu đồng đến Uỷ Ban MTTQ tỉnh Bến Tre góp sức ủng hộ đồng bào Miền Bắc bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: C.A

Ngay sau Lễ phát động, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre trao 700 triệu đồng ủng hộ đồng bào Miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3.

Trong những ngày qua, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre cũng đã có nhiều hoạt động quyên góp hỗ trợ, chia sẻ trước những thiệt hại về người và tài sản của người dân các tỉnh phía Bắc do cơn bão số 3 gây ra.