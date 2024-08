Tăng cường khả năng miễn dịch trong mùa mưa bằng những loại trái cây này 08/08/2024 19:05

Những loại trái cây trên giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa thiết yếu giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa và cung cấp nước.

Lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C và K, kali giúp chống lại các gốc tự do và tăng cường hệ thống miễn dịch. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Quả lựu

Lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C và K, kali. Các chất dinh dưỡng này giúp giảm viêm, chống lại các gốc tự do và tăng cường hệ thống miễn dịch. Hàm lượng vitamin C cao giúp tăng cường cơ chế phòng vệ của cơ thể, giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng thường gặp trong mùa mưa tốt hơn.

Quả cam

Cam là nguồn vitamin C dồi dào, rất cần thiết cho chức năng miễn dịch. Chúng cũng chứa flavonoid có đặc tính chống viêm. Ăn cam có thể giúp sản xuất tế bào bạch cầu, rất quan trọng để chống lại nhiễm trùng và cải thiện sức khỏe làn da bằng cách thúc đẩy sản xuất collagen.

Đu đủ

Đu đủ được biết đến với lợi ích tiêu hóa nhờ enzyme papain, giúp phân hủy protein và dễ tiêu hóa. Chúng cũng giàu vitamin A, C và E, tất cả đều là chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ chống lại tổn thương tế bào và tăng cường khả năng miễn dịch.

Quả lê

Lê là nguồn chất xơ tốt, giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chúng cũng cung cấp vitamin C và đồng, cả hai đều hỗ trợ chức năng miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa.

Quả chuối

Chuối giàu kali, vitamin B6 và vitamin C. Kali giúp duy trì cân bằng điện giải, rất quan trọng trong mùa gió mùa khi nguy cơ mất nước tăng cao. Vitamin B6 hỗ trợ sức khỏe não bộ và điều hòa tâm trạng, trong khi vitamin C tăng cường khả năng miễn dịch.

Quả vải

Vải thiều có nhiều vitamin C, kali và chất chống oxy hóa. Chúng giúp tăng cường khả năng miễn dịch, cải thiện tiêu hóa và cung cấp nước. Các chất chống oxy hóa trong vải thiều cũng giúp chống lại các gốc tự do và giảm viêm, ngăn ngừa nhiễm trùng.

Táo giàu vitamin và chất dinh dưỡng thực vật giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Táo

Táo giàu chất xơ, vitamin A và C, và nhiều chất dinh dưỡng thực vật. Chất xơ hỗ trợ tiêu hóa và duy trì sức khỏe đường ruột, trong khi vitamin và chất dinh dưỡng thực vật tăng cường hệ miễn dịch.

Quả mận

Mận là nguồn cung cấp vitamin C và K, chất xơ và chất chống oxy hóa tuyệt vời. Hàm lượng vitamin C cao giúp tăng cường khả năng miễn dịch, trong khi chất xơ hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa và tình trạng viêm.

Quả anh đào

Quả anh đào rất giàu vitamin A và C, chất xơ và chất chống oxy hóa như anthocyanin. Những chất dinh dưỡng này giúp tăng cường khả năng miễn dịch, giảm viêm và cải thiện tiêu hóa. Các chất chống oxy hóa trong quả anh đào cũng thúc đẩy sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Quả mận đen Ấn Độ

Jamun hoặc mận đen (còn gọi là blackberry Ấn Độ) giàu vitamin C, sắt và chất chống oxy hóa. Nó giúp tăng cường khả năng miễn dịch, cải thiện mức hemoglobin và hỗ trợ tiêu hóa.