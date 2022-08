Tặng kim cương, vàng cho khách mua nhà tháng ngâu

Tháng 7 âm lịch hằng năm hay còn được dân gian gọi là tháng ngâu, tháng cô hồn, quan điểm người dân kiêng kỵ làm những việc lớn như mua nhà, mua đất… Tuy nhiên, những năm gần đây, tháng ngâu đối với nhiều nhà đầu tư lại bình thường, thậm chí họ tranh thủ xuống tiền vào thời điểm này vì chủ đầu tư (CĐT) sẽ tung nhiều ưu đãi hấp dẫn để bán hàng.

Chiết khấu khủng, tặng kim cương, vàng, xe

Bước vào đầu tháng 8 cũng là thời điểm đầu tháng 7 âm lịch, nhiều CĐT vẫn lên kế hoạch mở bán với nhiều chính sách kích cầu mang lại sự nhộn nhịp cho thị trường.

Một dự án nhà phố tại quận 12, TP.HCM được CĐT mở bán có giá từ 5 tỉ đồng/căn với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn. Đơn cử như 10 khách đặt chỗ đầu tiên chuyển cọc thành công được tặng năm chỉ vàng, một xe SH Mode cho mỗi giao dịch, tặng gói nội thất 50 triệu đồng.

“Đặc biệt, anh chị còn được tặng một viên kim cương có giá trị khoảng 30 triệu đồng. Kết thúc dự án, khách hàng được bốc thăm trúng một ô tô trị giá khoảng 700 triệu đồng. Dự án đã có sổ hồng riêng từng căn, sẵn sàng sang tên công chứng ngay. Ngân hàng cho vay lên đến 80% giá trị nhà” - nhân viên môi giới dự án này giới thiệu.

Một dự án căn hộ khác tại TP.HCM cũng được triển khai chính sách bán hàng siêu ưu đãi như tặng ngay năm chỉ vàng 9999 cho khách hàng đặt mua, hỗ trợ vay lên tới 70% giá trị hợp đồng, hưởng lãi suất 0% trong 18 tháng. Đáng chú ý, nếu khách hàng thanh toán sớm 95% giá trị hợp đồng sẽ được chiết khấu lên tới hơn 15% giá trị bất động sản.

Nhiều CĐT ở các tỉnh, thành lân cận như Bình Dương, Long An, các tỉnh miền Tây cũng bung hàng bất chấp thời điểm tháng ngâu. Giá trị quà tặng và chiết khấu hấp dẫn giúp khách hàng tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng.

Đại diện một công ty bất động sản ở Bình Dương cho biết chính sách bán hàng ưu đãi là ưu thế vượt trội của họ. Khách hàng chọn hình thức thanh toán bằng vốn tự có theo tiến độ được chiết khấu 1,4%; chiết khấu lên đến 5% khi khách thanh toán sớm, mua từ hai sản phẩm trở lên tặng 5-15 chỉ vàng. Sau khi trừ đi các khoản ưu đãi, thực tế số tiền khách hàng bỏ ra thấp hơn đáng kể so với mức giá được công bố.

Ngoài ra, khách hàng mua nhà còn có cơ hội sở hữu những giải thưởng lớn trong chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 12 tỉ đồng. Trong đó có một xe Mercedes-Benz C200, hai xe Kia Seltos, 10 xe Honda SH, năm tour du lịch châu Âu, 20 xe Honda Air Blade và Honda Lead, 160 chỉ vàng cùng 1.000 phần quà hấp dẫn khác trị giá 3 triệu đồng/phần.

Có CĐT tung chính sách ưu đãi, quà tặng giá trị này nọ nhưng bù lại giá bán lại cao hơn so với mặt bằng giá tại khu vực.

Lưu ý yếu tố pháp lý

Anh Đức Anh (quận Gò Vấp) cho biết đang tìm mua nhà phố dù là tháng ngâu. Anh không ngại vì dịp này có nhiều cơ hội tốt để sở hữu nhà đất ưng ý với giá hợp lý, cộng thêm chính sách tín dụng ưu đãi.

“Tháng ngâu mưa nhiều nên đây là thời điểm tốt để đi xem nhà. Khi đó mình sẽ kiểm tra được chất lượng căn nhà về thấm, dột, nứt… Ở TP.HCM vào mùa mưa sẽ xác định được địa thế của ngôi nhà và khu vực đường sá xung quanh có bị ngập không” - anh Đức Anh chia sẻ.

Ông Trần Hữu Hạnh, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc An Điền, cho biết hoạt động giao dịch nhà đất trong tháng 7 âm lịch không bị sụt giảm nhiều so với các tháng khác trong năm. Thậm chí, một số CĐT lại có doanh số bán hàng tốt hơn so với bình quân các tháng.

Hiện nay, một số CĐT đang rục rịch mở bán hàng, đa phần là những dự án được triển khai nhiều giai đoạn, đã được mở bán 1-2 đợt đầu. Lý do là thời điểm này ít bị cạnh tranh với các dự án khác.

“Nếu khách hàng đã chọn mua bất động sản nhưng vẫn còn băn khoăn về quan niệm kiêng tháng ngâu thì các CĐT đều cho khách giữ chỗ trước để nhận ưu đãi, việc ký hợp đồng mua bán sẽ thực hiện vào tháng 8 âm lịch” - ông Hạnh nói.

Tuy nhiên, ông Hạnh cũng lưu ý nhà đầu tư khi mua nhà đất tháng 7 không nên ham chiết khấu cao, quà tặng mà phải chú ý đến vấn đề pháp lý của dự án.

Dự án pháp lý phải rõ ràng, nhà đất ưu tiên đã có sổ. Tiếp đó, khách hàng phải khảo sát giá khu vực xung quanh xem giá bán dự án có hợp lý không. Vì có CĐT tung chính sách ưu đãi, quà tặng giá trị này nọ nhưng bù lại giá bán lại cao hơn so với mặt bằng giá tại khu vực.

Theo một chuyên gia đầu tư bất động sản, khi mua bán nhà đất, điều quan trọng nhất là vị trí, hướng nhà, phong thủy nhà mát mẻ, thông thoáng… chứ không phải là mua vào tháng nào. Hơn nữa, việc mua nhà và việc dọn về ở thời điểm nào là hai chuyện khác nhau. Bây giờ có tiền thì cứ đặt cọc, sang tháng ký hợp đồng mua bán, ra công chứng sang tên. Ngoài ra, tháng 7 âm lịch là tháng Vu Lan báo hiếu, theo quan điểm của đạo Phật, nếu mua nhà cho cha mẹ mình trong tháng này thì càng thêm ý nghĩa.•