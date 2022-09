Tăng mức phạt hành vi xả bẩn ra môi trường

(PLO)- Nghị định 45/2022 tăng mức xử phạt đối với nhóm hành vi cố tình xả trộm, xả lén, xả chất thải không qua xử lý ra ngoài môi trường, gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 30-9, Sở TN&MT TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 45/2022 ngày 7-7-2022 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT); trao đổi, giải đáp thắc mắc liên quan đến Luật BVMT và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các địa phương sẽ quy định về phân loại rác tại nguồn

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM cho biết: Luật BVMT năm 2020, có hiệu lực từ ngày 1-1-2022, Nghị định 45 có hiệu lực từ ngày 25-8-2022. Nghị định này có nhiều điểm mới, quy định về các hành vi liên quan đến thủ tục pháp lý môi trường.

“Trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường và tổ chức phân loại rác tại nguồn hay ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác… theo quy định mới của Luật BVMT 2020, chúng tôi nhìn nhận rằng vẫn còn những vướng mắc, bất cập giữa thực tiễn của TP.HCM với quy định của pháp luật. Các điểm nghẽn trong quản lý hay giải quyết trong thủ tục hành chính hiện nay có nhiều nguyên nhân. Đó là cách hiểu khác nhau dẫn đến cách tổ chức, triển khai cũng sẽ có điểm khác nhau” - bà Mỹ nói.

Một trong những điểm vướng mắc được đặt ra tại hội nghị là việc phân loại rác tại nguồn. Cụ thể, TP.HCM đã quyết định sửa đổi cách phân loại rác thành hai nhóm gồm: Nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế và nhóm chất thải còn lại. Trong khi đó, tại khoản 1 Điều 75 Luật BVMT 2020 quy định chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân theo ba loại sau: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải rắn sinh hoạt khác.

Điểm vướng ở đây là hiện TP.HCM cũng không biết việc xử phạt sẽ áp dụng theo cách phân loại rác thành hai loại theo quyết định của TP, hay ba loại theo Luật BVMT.

Giải đáp vướng mắc này, ông Nguyễn Hưng Thịnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, cho biết: Trong Nghị định 45 có đưa ra hình thức chế tài không phân loại rác tại nguồn theo quy định. Trong luật có giao cho UBND cấp tỉnh quyết định việc phân loại cụ thể. Như vậy, sau này sau khi địa phương ban hành quy định triển khai cụ thể việc cá nhân, hộ gia đình phân loại không đúng mới áp dụng chế tài.

“Nhiều địa phương cho rằng quy định việc phân loại có thể phù hợp với một số địa bàn nhưng một số địa bàn khác sẽ không phù hợp. Do đó, liên quan vấn đề phân loại sẽ giao cho UBND cấp tỉnh đưa ra quyết định trên cơ sở điều kiện đặc thù của từng địa phương” - ông Thịnh nói.

Nghị định 45 đã điều chỉnh lại mức phạt để phù hợp với thẩm quyền xử phạt tại chỗ của các địa phương.

Tăng mức phạt với hành vi xả thải không qua xử lý

Tại hội nghị, bà Nguyễn An Thủy, Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra - Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT), cho biết: Nghị định 45 có nhiều điểm mới được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu quản lý và thực tiễn.

Cụ thể, tăng mức xử phạt đối với nhóm hành vi cố tình xả trộm, xả lén, xả chất thải không qua xử lý ra ngoài môi trường, gây ô nhiễm môi trường như: Xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường, không xây lắp công trình bảo vệ môi trường… đến mức tối đa (1 tỉ đồng đối với cá nhân; 2 tỉ đồng đối với tổ chức).

Giảm mức phạt đối với các nhóm hành vi xả rác nơi công cộng để phù hợp với thẩm quyền xử phạt của nhiều lực lượng tại địa phương (có thể áp dụng phạt tại chỗ mà không cần lập biên bản) như chiến sĩ công an được xử phạt tối đa đối với người vi phạm là 500.000 đồng; trưởng công an cấp xã, trưởng đồn công an được phạt người vi phạm tối đa 2,5 triệu đồng.

Hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định, mức phạt tiền từ 100.000 đến 150.000 đồng; hành vi vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng, mức phạt tiền từ 150.000 đến 250.000 đồng...

“Những hành vi vứt rác nơi công cộng, vứt mẩu thuốc lá, đi vệ sinh không đúng nơi công cộng… mức phạt trước đây cao hơn. Tuy nhiên, trong quá trình xử phạt, có trường hợp lực lượng chức năng phát hiện hành vi phạm nhưng ngại không chuyển hồ sơ lên trên, vì vậy việc xử phạt không hiệu quả. Do đó, Nghị định 45 đã điều chỉnh lại mức phạt để phù hợp với thẩm quyền xử phạt tại chỗ của các địa phương” - bà Thủy nói.•

Người dân, doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường Ông Nguyễn Hưng Thịnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, cho biết: Luật BVMT năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1-1-2022, có nhiều điểm mới. Luật lần này chúng ta có một số quan điểm và có thay đổi rất lớn. Trong đó, chúng ta đặt vai trò trọng tâm của người dân và doanh nghiệp lên hàng đầu. Nghị định 45 được đưa ra trên cơ sở vừa có tính kế thừa vừa cập nhật để có những chế tài đảm bảo quy định mới của Luật BVMT 2020 được thực thi. Nghị định này cũng chú trọng vai trò, tính tự quyết và tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền tự quyết nhiều hơn và cũng chịu trách nhiệm cao hơn. Đồng thời, nghị định này cũng chú trọng xử phạt rất nghiêm đối với hành vi xả thải, chôn lấp, đổ thải. Trong thời gian vừa qua có rất nhiều vụ việc đổ thải, xả thải trái phép.

NGUYỄN CHÂU