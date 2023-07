Tăng vốn dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh lên hơn 6.200 tỉ đồng

(PLO)- Bộ GTVT đề xuất tăng vốn dự án đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh từ 4.770 tỉ đồng lên 6.209 tỉ đồng, tương ứng tăng 1.439 tỉ đồng so với phê duyệt trước đó của Thủ tướng.

Bộ GTVT vừa có tờ trình Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh với tổng mức đầu tư tăng từ 4.770 tỉ đồng lên 6.209 tỉ đồng (tăng 1.439 tỉ đồng) so với phê duyệt trước đó của Thủ tướng.

Nguyên nhân dự án tăng vốn được Bộ GTVT lý giải là do chi phí giải phóng mặt bằng tăng khoảng 353 tỉ đồng do được cập nhật trên cơ sở số liệu rà soát thực tế. Trong đó, cập nhật đơn giá đất mới tăng khoảng 259 tỉ đồng; diện tích đất dự kiến thu hồi, tương ứng tăng tổng mức đầu tư khoảng 94 tỉ đồng.

Chi phí xây dựng tăng khoảng 788 tỉ đồng do cập nhật khối lượng tăng tương ứng khoảng 372 tỉ đồng; cập nhật đơn giá tăng tương ứng khoảng 416 tỉ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác tăng khoảng 80 tỉ đồng do được tính toán tỉ lệ phần trăm của chi phí xây dựng; chi phí dự phòng tăng khoảng 218 tỉ đồng…

Trên cơ sở đó, Bộ GTVT đề xuất Thủ tướng điều chỉnh tăng vốn vay ODA của Hàn Quốc (EDCF) từ trên 3.677 tỉ đồng (tương đương 158,8 triệu USD) lên hơn 4.462 tỉ đồng (tương đương 188 triệu USD), tăng 785 tỉ đồng.

Tăng nguồn vốn đối ứng dự án từ 1.093 tỉ đồng lên 1.747 tỉ đồng, tăng 653 tỉ đồng.

Tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh dài khoảng 26,56km; điểm đầu kết nối với tuyến N2 tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; điểm cuối tại nút giao An Bình (đầu cầu Cao Lãnh), thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Cao tốc này có vận tốc thiết kế 100km/h, mặt cắt ngang giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe; giai đoạn 1 được đầu tư 4 làn xe hạn chế với vận tốc khai thác 80km/h.

Dự án do Bộ GTVT làm cơ quan chủ quản. Thời gian thực hiện dự án 5 năm kể từ ngày hiệp định vay vốn ODA của Hàn Quốc có hiệu lực.

Việc đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1, sẽ phát huy hiệu quả dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông; hoàn thiện, kết nối tuyến N2, đường Hồ Chí Minh và tuyến đường cao tốc Bắc – Nam phía Tây.

VIẾT LONG