Tạo hiện trường giả sau khi trộm tài sản của nhóm bạn

(PLO)- Thấy nhóm bạn ngủ say, nam thanh niên lấy xe của bạn và của mình đem đi giấu rồi quay lại phòng trọ ngủ.

Ngày 3-10, Công an phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết đã bàn giao Trần Ngọc Thanh (29 tuổi, quê ở Ninh Thuận) cho Công an TP Dĩ An tiếp tục điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, Thanh rủ ba người bạn về phòng trọ (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) để nhậu.

Sau khi nhậu, cả nhóm ngủ say. Lúc này, Thanh tỉnh dậy lấy xe máy, ví tiền, điện thoại của nhóm bạn đưa đi cất giấu.

Để tạo hiện trường giả và có bằng chứng ngoại phạm, Thanh tiếp tục đưa xe máy của mình đi cất giấu rồi quay về phòng trọ ngủ tiếp.

Đến khi mọi người tỉnh dậy, phát hiện tài sản bị mất nên nghi ngờ bị trộm đột nhập và cùng nhau trình báo công an.

Khi cơ quan công an mời cả bốn người lên làm việc thì thấy Thanh có biểu hiện nghi vấn, nên đấu tranh khai thác. Thanh thừa nhận hành vi và chỉ chỗ giấu xe.

LÊ ÁNH