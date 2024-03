Ngày 3-3, Công an Kiên Giang cho hay, Công an xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với anh HQK (25 tuổi) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Theo hồ sơ, sáng 2-3, anh K đến Công an xã Mong Thọ B trình báo việc anh bị bốn thanh niên lạ mặt đi trên hai xe máy không biển số chặn đường cướp một điện thoại Iphone 13 cùng một sợi dây chuyền, một nhẫn vàng 18k có trọng lượng 6,5 chỉ và 8 triệu đồng.

Qua xác minh, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Châu Thành và Công an xã Mong Thọ B xác định có dấu hiệu bất thường giữa lời khai của anh K và hiện trường xảy ra vụ việc.

Từ những chứng cứ lực lượng chức năng thu thập được trong quá trình xác minh, K thừa nhận do thiếu nợ ngân hàng hơn 200 triệu đồng nhưng không có khả năng trả. Từ đó, K nảy sinh ý định giả bị cướp tài sản để gia đình thương và cho tiền trả nợ.

Trên thực tế, số tài sản mà K báo mất anh này đã đem đi bán để trả nợ trước đó. Khai nhận với Công an, K cho biết để tạo lòng tin khi loan tin giả bị cướp, K còn tự gây thương tích nhẹ trên người và chân rồi về báo với cha mẹ, đồng thời trình báo với Công an.

Công an Kiên Giang khuyến cáo người dân: "Khi xảy ra vụ việc có thật thì nhanh chóng báo cáo với lực lượng Công an để kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý. Người dân tuyệt đối không báo tin giả bị cướp hoặc cung cấp thông tin sai sự thật đến cơ quan Công an, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Mọi hành vi báo tin giả, sai sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây còn là hành động làm nhiễu loạn thông tin, gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động của cơ quan chức năng cũng như người thi hành công vụ".