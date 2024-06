Tập đoàn BMW phải đối mặt với phản ứng dữ dội của Mỹ vì sử dụng các bộ phận bị cấm 12/06/2024 18:48

Theo Reuters đưa tin, Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ cho biết họ sẽ mở rộng điều tra Tập đoàn BMW về việc sử dụng các bộ phận bị cấm của Trung Quốc trong xe nhập khẩu vào Mỹ.

Mỹ sẽ mở cuộc điều tra Tập đoàn BMW về việc sử dụng các bộ phận bị cấm của Trung Quốc trong xe ô tô nhập khẩu vào quốc gia này. Ảnh: BMW.

Sau một cuộc điều tra kéo dài hai năm đã phát hiện ra rằng công ty đã nhập khẩu ít nhất 8.000 mẫu mini Cooper vào Mỹ với các bộ phận bị cấm, được cho là có liên quan đến việc sử dụng lao động cưỡng bức do chính phủ trừng phạt ở vùng Tân Cương của Trung Quốc.

Hiện tại vẫn chưa rõ cuộc điều tra này sẽ diễn ra như thế nào và Tập đoàn BMW sẽ hợp tác với cuộc điều tra ở mức độ nào. Tập đoàn BMW chưa công khai bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến vấn đề này, nhưng có lẽ Tập đoàn BMW sẽ có những giải pháp để khắc phục vấn đề do báo chí đã nêu về xe ô tô sản xuất tại Trung Quốc trong những tháng gần đây.

Để chống lại việc nhập khẩu các bộ phận lao động cưỡng bức của Trung Quốc đang được sử dụng trong các sản phẩm bán ở Mỹ, chính phủ Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật chống lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ (UFLPA) vào năm 2021. Đạo luật này nêu rõ các công ty mà họ tin rằng đã tham gia vào hoạt động này nhưng để các công ty tự quản lý hoạt động của mình và chuỗi cung ứng đã không đảm bảo, tuân thủ quy định. Tại một thời điểm nào đó, chính phủ Hoa Kỳ đã được thông báo về việc các nhà sản xuất ô tô không tuân thủ và Thượng nghị sĩ Ron Wyden đã nhận được những phát hiện này vào tháng trước.

Các thương hiệu Volkswagen, Tập đoàn BMW, Volvo và JLR đều bị phát hiện đã nhận những bộ phận này và được thông báo bởi nhà cung cấp Hoa Kỳ, Bourns, In- người đã nhập khẩu các bộ phận này từ Sichuan Jingweida Technology Group Co., Ltd (JWD), vào đầu tháng 1 năm nay.

Khi chính phủ tiếp cận lần đầu tiên, các nhà sản xuất ô tô đã từ chối sử dụng các bộ phận này trước khi thừa nhận việc sử dụng chúng.

Trong những thương hiệu này thì Tập đoàn BMW đã phải hứng chịu nhiều phản ứng dữ dội và Thượng nghị sĩ đã hỏi "BMW có chắc chắn rằng họ hiện không nhập khẩu xe có chứa linh kiện do JWD sản xuất không?". Ông yêu cầu hãng phản hồi trước ngày 21/6 và muốn biết Tập đoàn BMW đã nỗ lực như thế nào để khắc phục vấn đề và đảm bảo những điều tương tự sẽ không xảy ra trong tương lai.

Những vấn đề này dường như chỉ ảnh hưởng đến Mini, vì vậy rất có thể chiếc BMW 3 Series mới sẽ không bị ảnh hưởng. Hiện áp lực ngày càng tăng từ các quan chức chính phủ nhằm cấm các bộ phận và phương tiện được sản xuất tại Trung Quốc, với mức thuế mới đối với xe điện Trung Quốc là hành động cứng rắn nhất được thực hiện cho đến nay.