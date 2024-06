Tàu cá Bình Thuận cùng 7 ngư dân trôi dạt trên biển 09/06/2024 11:19

(PLO)- Tàu cá tỉnh Bình Thuận bị hỏng máy, không khắc phục được nên trôi tự do trên biển, trên tàu có 7 ngư dân.

Sáng 9-6, tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân đã tiến hành bàn giao tàu cá BTh 95968 TS bị hỏng máy trên biển và bảy ngư dân cho gia đình và chính quyền địa phương.

Tàu hải quân lai kéo tàu cá cùng 7 ngư dân bị nạn vào bờ. Ảnh: THANH HOÀNG

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 4-6, tàu cá BTh 95968 TS do ông Đỗ Thanh Liêm (60 tuổi, ngụ huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) làm thuyền trưởng, khi đang đánh bắt hải sản cách đảo Đá Lớn 10 hải lý, thì bị hỏng tay biên heo dầu. Do không khắc phục được sự cố nên tàu bị thả trôi tự do. Lúc này, thuyền trưởng tàu BTh 95968 phát tín hiệu cấp cứu.

Tàu 461 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp cận, cán bộ, chiến sĩ trên tàu đã cố gắng khắc phục, sau đó lại kéo tàu cá vào đảo Đá Lớn để tiếp tục sửa chữa.

Lực lượng chức năng bàn giao ngư dân sau khi vào bờ. Ảnh: THANH HOÀNG

Đến 8 giờ 30 ngày 6-6, tàu 474 thuộc Vùng 4 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đảo Phan Vinh nhận lệnh xuất phát đi lai kéo tàu BTh 95968 TS cùng 7 ngư dân về bờ. Hiện, sức khỏe các ngư dân ổn định.