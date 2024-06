Tiếp tục xung đột tại chung cư Scenia Bay Residences Nha Trang 03/06/2024 15:25

Chiều 3-6, đại diện Ban quản trị chung cư Scenia Bay Residences (phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) xác nhận đã có đơn gửi Công an TP Nha Trang và một số đơn vị liên quan kiến nghị can thiệp khẩn cấp để đảm bảo đời sống an sinh, an toàn tính mạng, tài sản của cư dân tại chung cư này.

Theo đơn, ngày 31-5, Công ty CP Nha Trang Bay, chủ đầu tư chung cư Scenia Bay Residences Nha Trang có văn bản gửi các cư dân về việc sẽ cắt điện, nước vào ngày 5-6 tới đây.

Theo các cư dân sống tại chung cư Scenia Bay Residences Nha Trang, động thái trên khiến họ lo lắng, vì đây không phải lần đầu xảy ra xung đột giữa chủ đầu tư và những người mua nhà ở dự án này. Đây cũng không phải lần đầu cư dân ở Scenia Bay Residence bị dọa cắt điện, nước.

Cư dân chung cư Scenia Bay liên tục xung đột với chủ đầu tư nhiều năm nay. Ảnh: XUÂN HOÁT

Như PLO đã nhiều lần thông tin, từ năm 2023, hàng trăm cư dân chung cư Scenia Bay Residences có đơn gửi các cơ quan tỉnh Khánh Hòa phản ánh Công ty CP Nha Trang Bay không bàn giao kinh phí bảo trì theo quy định dù ban quản trị đã được thành lập từ tháng 4-2021. Dự án này có 700 căn hộ, ước tính khoản phí bảo trì thu được là 40 tỉ đồng.

Theo ban quản trị chung cư này, việc chủ đầu tư tự ý cắt nước, chưa bàn giao kinh phí bảo trì, không làm sổ hồng cho cư dân đã diễn ra nhiều năm nay.

Đến cuối năm 2023, chủ đầu tư đã cắt điện, nước của một số hộ dân khiến tình hình an ninh trật tự nơi này bất ổn, chính quyền sở tại đã phải vào cuộc can thiệp.

Theo Ban quản trị chung cư Scenia Bay Residences, ngày 21-3, Phòng Quản lý đô thị Nha Trang đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia của các bên liên quan để giải quyết các xung đột lâu nay.

Tại cuộc họp này, Phòng Quản lý Đô thị Nha Trang đã yêu cầu chủ đầu tư Nha Trang Bay cung cấp hợp đồng mua bán căn hộ, phụ lục các hạng mục phải bàn giao, các bản vẽ liên quan đến công trình, các hồ sơ pháp lý liên quan đến vận hành của dự án để rà soát, giải quyết công tác bàn giao của dự án.

Đồng thời, đề nghị ban quản trị chung cư và chủ đầu tư cử người lập tổ kiểm tra, rà soát các chỉ số điện nước, thống kê kinh phí tồn đọng giữa hai bên, cung cấp thông tin cho Phòng quản lý đô thị để hướng dẫn giải quyết.

Ngoài ra, Phòng quản lý đô thị Nha Trang cũng đề nghị chủ đầu tư có văn bản báo cáo các thông tin liên quan đến quỹ kết dư kinh phí quản lý vận hành và thực hiện bàn giao cho ban quản trị. Tuy nhiên, đến nay, chủ đầu tư Nha Trang Bay vẫn chưa thực hiện.

Theo các cư dân, việc chủ đầu tư tiếp tục đe dọa cắt nước của các hộ dân và điện công cộng vào ngày 5-6. Việc này nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, an toàn tính mạng, tài sản của cư dân tại chung cư Scenia Bay.

"Chúng tôi kính đề nghị UBND TP Nha Trang và các cơ quan chính quyền xem xét và có biện pháp can thiệp, ngăn chặn khẩn cấp để đảm bảo đời sống an sinh, an toàn tính mạng và tài sản của cư dân tại chung cư Scenia Bay, tránh tình trạng gây bức xúc cho cư dân dẫn đến tụ tập phản đối gây mất trật tự công cộng” - đơn của Ban quản trị chung cư Scenia Bay trình bày.

Chiều cùng ngày, phóng viên đã liên hệ với tổng giám đốc Công ty CP Nha Trang Bay để làm rõ thêm chi tiết nhưng không nhận được phản hồi.