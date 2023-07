Tàu container va chạm tàu hàng làm gãy một đoạn cầu cảng tại Cái Mép

(PLO)- Tối 18-7, theo nguồn tin của báo Pháp Luật TP.HCM, Cơ quan An ninh Điều tra (PA92)-Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với các thành viên của hai tàu Petrolimex 14 và tàu Hải Thành 26 để điều tra về tội “Điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm các quy định về hàng hải của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.