Tàu, phà Phú Quốc đi Rạch Giá và ngược lại tạm ngừng hoạt động

(PLO)- Dự báo vùng biển từ Cà Mau - Kiên Giang và Phú Quốc có gió Tây đến Tây Nam cường độ mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8

Ngày 27-7, lãnh đạo Cảng vụ hàng hải tỉnh Kiên Giang cho biết do thời tiết trên biển có gió giật cấp 7, cấp 8, nên một số tuyến tàu, phà phải tạm ngừng hoạt động.

Theo đó, tuyến TP Rạch Giá đi TP Phú Quốc, đảo Nam Du, đảo Hòn Sơn; TP Hà Tiên đi TP Phú Quốc và ngược lại đều tạm ngừng hoạt động đến khi có thông báo mới.

Các hãng tàu, phà cũng đã liên hệ với các đại lý và hành khách đã mua vé để tiến hành trả lại tiền hoặc chuyển sang chuyến khác khi tàu, phà hoạt động trở lại.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nam bộ, hồi 10 giờ ngày 27-7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, cách đảo Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 380km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16.

Do tác động của bão, thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết trên các vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-3,5m, biển động.

Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan gió Tây Nam tăng dần lên mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 1.5-2.75m, biển động.

Dự báo 48-72 giờ tới, trên các vùng biển ngoài khơi Nam Bộ, vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu gió Tây Nam tiếp tục có cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, độ cao sóng từ 2-3.5m.

Vùng biển từ Cà Mau - Kiên Giang và Phú Quốc có gió Tây đến Tây Nam có cường độ mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; khả năng duy trì hết ngày 28-7. Thời tiết biển nhiều mây, có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

CHÂU ANH