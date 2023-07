Tàu thuyền trên vịnh Bắc Bộ đã cập bờ trú bão

Tổng hợp thông tin phòng, chống bão số 1 - bão Talim cuối ngày hôm qua, 17-7, tại Thái Bình, tỉnh được dự báo nằm rìa phía Nam vùng ảnh hưởng của bão số 1 khi đi vào bờ, bộ đội biên phòng tỉnh đã tập trung thực hiện tuyên truyền, kêu gọi tàu thuyền vào các điểm tránh trú bão.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 1.008 phương tiện với 2.894 lao động đang làm ăn trên biển. Trong đó, 14 phương tiện với 104 lao động đang hoạt động ngoài tỉnh; 52 phương tiện với 235 lao động hoạt động ven biển Thái Bình; 915 phương tiện với 2.444 lao động đã vào neo đậu tại các bến trong tỉnh; 27 phương tiện với 111 lao động đã vào neo đậu tại các bến ngoài tỉnh.

Tất cả số phương tiện trên đều liên lạc được với gia đình, không có phương tiện hoạt động ở vùng nguy hiểm, tức nửa phía Bắc vịnh Bắc Bộ.

Thực hiện thông báo của tỉnh trong việc chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 1, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương của Thái Bình, nhất là hai huyện ven biển Tiền Hải và Thái Thuỵ, đã tập trung rà soát, chủ động xây dựng các phương án ứng phó bảo đảm an toàn về mọi mặt, đặc biệt là bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, những vị trí xung yếu, các công trình đang thi công; phân công cán bộ phụ trách bám sát địa bàn 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Chếch lên phía Bắc là Hải Phòng, nằm sâu hơn trong vùng ảnh hưởng của bão Talim. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, đến chiều qua, các lực lượng đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho hơn 1.900 phương tiện, 160 lồng bè, chòi canh, với hơn 6.300 lao động đang hoạt động và neo đậu diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Kết quả cuối buổi chiều, không còn phương tiện trong khu vực nguy hiểm. Trong đó, tại khu vực Cảng Hải Phòng có 8 tàu nước ngoài đang cập cảng, với 160 thuyền viên. Các phương tiện đều đã neo đậu tại các vị trí an toàn.

Tại huyện đảo Cát Hải, bên cạnh việc kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn, địa phương này cũng đã triển khai đưa một số hộ dân đang sinh sống trên các bè nuôi trồng thuỷ sản có nguy cơ bị ảnh hưởng mạnh bởi bão lên bờ.

Cùng với đó, hỗ trợ kéo một số nhà hàng nổi vào vị trí tránh trú bão an toàn. Gần 11.000 du khách trên đảo Cát Bà đã về bờ an toàn, chỉ còn lại hơn 2000 khách lưu trú.

Huyện đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ, xa bờ nhất vịnh Bắc Bộ, nằm ở cuối phía Nam vùng ảnh hưởng của bão số 1, khi cơn bão này đi vào vịnh Bắc Bộ. Địa phương này đã huy động đầy đủ lực lượng, phương tiện bảo đảm sẵn sàng cho công tác phòng, chống bão, rà soát, bảo đảm lương thực, thực phẩm dự trữ phục vụ.

Tổng số phương tiện tàu thuyền hiện có trên khu vực Bạch Long Vĩ là 202 phương tiện với 394 lao động. Trong đó còn 40 phương tiện đang hoạt động trên biển.

Có 119 phương tiện với 287 lao động đã neo đậu trong âu cảng Bạch Long Vĩ. 32 phương tiện và 35 lao động đã được huyện trợ giúp đưa lên bờ. Huyện này cũng đã vận động 11 phương tiện với 66 lao động vào đất liền neo đậu tránh bão.

Chếch lên phía Bắc Hải Phòng là Quảng Ninh, địa phương có bờ biển dài và theo bản đồ dự báo, có thể gần sát với tâm bão khi bão Talim đi vào đất liền. Tỉnh này đã tổ chức lực lượng tuần tra trên biển, kêu gọi chủ tàu cá vào bờ, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn, sẵn sàng 24/24 giờ trong ngày để thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ khi có trường hợp sự cố xảy ra.

Các đơn vị không chỉ phát đi thông báo, kêu gọi tàu thuyền tìm nơi trú bão an toàn mà còn cử cán bộ chiến sĩ xuống tận cơ sở để giúp đỡ ngư dân sắp xếp, neo cột tàu thuyền, gia cố lồng bè nuôi trồng thuỷ sản trên biển.

Theo báo cáo của Quảng Ninh này, đến hết chiều ngày 17-7, toàn bộ 7.856 phương tiện/15.220 ngư dân (231 tàu cá trên 15m; 5.774 tàu cá từ 6-25 m; 384 tàu du lịch, 859 đò, mảng, xuồng máy dân sinh, 618 phương tiện nổi khác) và 1.872 ô, lồng bè/1.743 người của địa phương đã nhận được thông tin về hướng di chuyển, cường độ bão Talim, chủ động di chuyển về nơi tránh trú bão an toàn.

Tin bão khẩn cấp phát lúc 5 giờ sáng nay, 18-7

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết bão số 1 đã vượt qua phía Bắc bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, tiến vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ.

Vị trí tâm bão lúc 4 giờ sáng, theo bản đồ, nằm trên đất liền Trung Quốc, gần thành phố Bắc Hải, cách thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, Việt Nam, khoảng 140km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Dự báo, bão Talim tiếp tục dịch chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi sát bờ biển Trung Quốc, rồi tiến vào bờ biển vùng biên giới Việt - Trung.

Bản đồ dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho thấy, khoảng 12 giờ trưa nay, tâm bão sẽ nằm ở vùng bờ biển Phòng Thành Cảng, Trung Quốc.

Đến khoảng 16 giờ chiều nay, sau khi đi qua vùng biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc), tâm bão đi sâu vào đất liền, trên địa phận tỉnh Lạng Sơn. Cường độ gió lúc này là cấp 7, giật cấp 9, rồi suy yếu dần...

Do ảnh hưởng của bão, trong đất liền sẽ có mưa lớn. Dự báo, hôm nay và ngày mai, 19-7, ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to với tổng lượng mưa từ 100-200mm, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho rằng cần đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái.