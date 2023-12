Tối 20-12, Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra làm rõ nghi án mẹ giết con trai 14 ngày tuổi.

Thông tin ban đầu, vào tối 19-12, Nguyễn Thị Thuỳ (23 tuổi, ngụ xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh ) đến công an trình báo về việc con trai (14 ngày tuổi) đang ngủ trên võng thì bị bắt cóc.

Nguyễn Thị Thuỳ khai do mâu thuẫn chồng nên đã thả con trôi sông. Ảnh: CA

Tiếp nhận tin báo, Công an TP Cao Lãnh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương xác minh. Qua công tác điều tra, xác minh, công an thấy nhiều điểm nghi vấn nên đã mời Thùy lên làm việc.

Qua đấu tranh của công an, Thuỳ thừa nhận do có mâu thuẫn, giận chồng nên đã đem con trai bỏ vào hộp nhựa, rồi đem thả xuống sông phía sau nhà. Sau đó Thùy nói dối con bị bắt cóc.

Bé trai 14 ngày tuổi được phát hiện tử vong trong hộp nhựa.

Công an nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm, đến sáng 20-12, bé trai được phát hiện đã tử vong trong hộp nhựa.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

