Ngày 12-12, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Thuận An điều tra làm rõ vụ việc, nghi người mẹ sát hại con trai 1 tuổi rồi tự tử tại một ngôi nhà thuộc phường Bình Chuẩn (TP Thuận An).

Hiện tại, người mẹ tên là Nguyễn Thị P (sinh năm 1989, HKTT tại Bến Tre) đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày chồng chị P phát hiện chị P đang chảy nhiều máu ở cổ tay.

Đang bối rối, hoảng sợ thì người chồng tiếp tục phát hiện con trai 1 tuổi nằm bất động trên giường, cơ thể tím tái.

Người chồng hô hoán và nhờ người dân gọi xe đưa cả hai đi cấp cứu. Tuy nhiên bé trai đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Một số người dân cho biết, trước đó hai vợ chồng chị P đã xảy ra cãi nhau. Mọi người nghi ngờ vì giận chồng, chị P đã sát hại con rồi tự tử.

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương vẫn chưa cung cấp thông tin về vụ việc này.

LÊ ÁNH