Ngày 11-10, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạchvừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng đối với Nguyễn Hồng Sơn (29 tuổi, trú tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Nguyễn Hồng Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo cơ quan công an, vào ngày 5-7-2023, tại Km 950+200m đường Hồ Chí Minh nhánh Đông (thuộc địa phận thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch), Sơn điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ để xảy ra tai nạn, làm một người chết.

Sau khi gây tai nạn, Sơn đã xúi giục người khác khai báo gian dối nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, trước những chứng cứ mà Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đưa ra, Sơn đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch tiếp tục điều tra làm rõ.

BẢO THIÊN