Thanh niên ngáo đá cầm hung khí cố thủ trong nhà hơn 22 giờ 08/09/2024 18:39

(PLO)- Công an TP Pleiku đã tạm giữ hình sự đối với thanh niên ngáo đá Nguyễn Thành Long do tàng trữ chất ma túy.

Ngày 8-9, Công an TP Pleiku (Gia Lai), cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Long (25 tuổi, ngụ 29/20 Lê Duẩn, phường Phù Đổng, TP Pleiku) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Nguyễn Thành Long là thanh niên ngáo đá, cầm hung khí cố thủ trong nhà tại 29/20 Lê Duẩn, TP Pleiku hơn 22 giờ và đe dọa tự sát.

Công an TP Pleiku quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Long. Ảnh: CA.

Khám xét tại nhà của Long, cơ quan công an phát hiện và thu giữ ba gói ma tuý đá cùng một số dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma tuý. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tang vật ma túy và dụng cụ sử dụng bị thu giữ. Ảnh: CA.

Hung khí bị thu giữ. Ảnh: CA.

Như PLO đưa tin, khoảng 16 giờ ngày 6-9, Nguyễn Thành Long lên cơn ngáo đá sau khi sử dụng ma túy, đập phá đồ đạc trong nhà và dùng hai dao tự kê vào cổ mình đe dọa tự sát và cố thủ trong nhà.

Ngay sau đó, Công an TP Pleiku và người thân của Long tiếp cận, vận động, thuyết phục từ bỏ hung khí nhưng bất thành. Đến khoảng 14 giờ 20 ngày 7-9, Công an TP Pleiku phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai khống chế thành công Nguyễn Thành Long.