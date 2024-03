Tháo gỡ khó khăn cho gói thầu J3-1 cao tốc Bến Lức - Long Thành

Ngày 25-3, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VN) (VEC), chủ đầu tư dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, đã có thư gửi JICA (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản) về việc chỉnh sửa hồ sơ mời thầu gói thầu J3-1.

“Trên thực tế, gói thầu J3-1 đã được mở thầu vào ngày 20-3 và đã không có nhà thầu (Nhật Bản) nào nộp hồ sơ dự thầu” - ông Phạm Hồng Quang, Tổng Giám đốc VEC, cho biết trong thư gửi JICA.

Trong thời gian hoàn thiện các thủ tục trong nước, để đảm bảo gói thầu được triển khai đúng tiến độ được phê duyệt là quý II-2025, VEC kiến nghị JICA xem xét phê duyệt trước hồ sơ mời thầu đã chỉnh sửa quy định về quốc tịch nhà thầu. VEC đề xuất bổ sung tiểu mục vào chương V: Quốc gia hợp lệ của khoản vay ODA Nhật Bản và Phụ lục phần B - điều khoản cụ thể hợp đồng.

Cụ thể, bổ sung quốc tịch đủ điều kiện của nhà cung cấp và/hoặc nhà thầu như sau: Nhật Bản và/hoặc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN đối với nhà thầu chính, tất cả quốc gia và khu vực trong trường hợp nhà thầu phụ. Đối với hợp đồng liên quan trên, trong trường hợp nhà thầu chính là liên danh thì liên danh đó phải thỏa mãn điều kiện có quốc tịch của các đối tác là Nhật Bản và/hoặc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN.

Ngoài ra, nhà cung cấp và/hoặc nhà thầu đó phải là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN hoặc pháp nhân được thành lập và đăng ký tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN và có cơ sở vật chất phù hợp để sản xuất hoặc cung cấp hàng hóa và dịch vụ trong nước hoặc khu vực và thực sự tiến hành hoạt động kinh doanh ở đó.

Trước đó, ngày 20-3, Bộ Tài chính cũng có thư gửi Đại sứ quán Nhật Bản tại VN nêu vấn đề về gói thầu này rằng dù có nhiều nhà thầu trong nước đủ năng lực, kinh nghiệm quan tâm đến gói thầu J3-1 nhưng nhà thầu trong nước không đảm bảo điều kiện hợp lệ về quốc tịch Nhật Bản để tham gia gói thầu này theo quy định của phía Nhật Bản.

“Do đó, để tháo gỡ vướng mắc về đấu thầu của dự án, trên cơ sở đề xuất của Bộ GTVT, Bộ Tài chính VN đề nghị Đại sứ quán Nhật Bản tại VN nghiên cứu, xem xét sửa đổi quy định về quốc tịch nhà thầu hợp lệ đối với nhà thầu chính của dự án là Nhật Bản và/hoặc VN và sẽ được quy định cụ thể tại thỏa thuận vay giữa Chính phủ VN và JICA” - văn bản của Bộ Tài chính nêu.

Gói thầu J3 có tổng chiều dài gần 3,2 km, gồm cầu Phước Khánh và cầu cạn qua huyện Cần Giờ, TP.HCM và huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Gói thầu J3 được khởi công vào năm 2015.

Gói thầu J3-1, thi công phần khối lượng còn lại của gói thầu J3 (khoảng gần 20% khối lượng còn lại), trong đó thi công phần còn lại của cầu Phước Khánh như phần dầm chủ, bản mặt cầu và hệ cáp văng (từ khối K1), bê tông nhựa, hệ thống chiếu sáng, lan can, dải phân cách, hệ thống thoát nước cầu chính.

“Hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã hoàn tất, dự kiến việc thi công cầu Phước Khánh sẽ hoàn thành sau 17 tháng (khi đã chọn được nhà thầu)” - đại diện VEC trao đổi với Pháp Luật TP.HCM.

Theo đại diện VEC, đến nay tổng khối lượng các khối thầu của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đã đạt khoảng 80%. Trong đó, đoạn phía tây sử dụng vốn vay ADB (Ngân hàng Phát triển châu Á), gói thầu A2-1 và A3 đã hoàn thành và đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao. Gói thầu A1-1, nhà thầu đã bắt đầu triển khai thi công khối lượng công việc còn lại của gói thầu A1. Gói thầu A2-2 và A4, VEC đã phát hành hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà thầu thi công khối lượng còn lại.

Đối với đoạn JICA tài trợ, gói thầu J2 hiện đã hoàn thành. Gói thầu J1, nhà thầu đã triển khai đốt K1 nhịp cầu chính của cầu dây văng Bình Khánh và tiếp tục triển khai đốt K2 cũng như các hạng mục còn lại của cầu dẫn. Dự kiến VEC sẽ đưa một phần tuyến vào khai thác trước tháng 10 năm nay và thông xe toàn tuyến trong năm 2025.•

Thăng trầm gói thầu J3

Gói thầu J3 được khởi công vào năm 2015, do liên danh Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd - Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 thi công, thời gian thực hiện hợp đồng là 42 tháng. Do gặp vướng mắc về cơ chế, chính sách, gói thầu cầu Phước Khánh cũng như các gói thầu khác của cao tốc Bến Lức - Long Thành đình trệ, kéo dài. Đến năm 2022, chủ đầu tư đã thông báo chấm dứt hợp đồng với nhà thầu gói thầu này khi khối lượng tổng thể đạt 80,70%.

Đến tháng 12-2023, VEC thông báo mời thầu gói thầu J3-1 để thực hiện các công việc còn lại của gói thầu J3, tuy nhiên đến ngày 20-3 là thời hạn đóng mời thầu, VEC thực hiện mở thầu thì không có nhà thầu Nhật Bản nào tham gia gói thầu này.

Cầu Phước Khánh bắc qua sông Lòng Tàu, nối huyện Cần Giờ (TP.HCM) với huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai). Cầu có tổng chiều dài 3.186 m, chiều cao trụ cầu 135 m. Khi hoàn thành, cầu Phước Khánh sẽ là cầu có tĩnh không thông thuyền cao nhất VN (55 m).

Năm 2020, cơ quan chức năng phát hiện trong quá trình thi công xây dựng, hai cầu Phước Khánh, Bình Khánh đã có hiện tượng nứt xà mũ ở hơn 100 trụ cầu. Hiện tượng này xảy ra tại gói thầu J2 và tại 16 khối K0 cầu dẫn của các gói thầu J1, J3 và A3. Đến năm 2021, sự cố kỹ thuật này được xác nhận xử lý xong, đảm bảo an toàn khai thác.