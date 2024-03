Năm 2025, thông xe toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, vừa dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án Bến Lức - Long Thành.

Báo cáo đoàn công tác về tiến độ triển khai dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Phạm Hồng Quang, cho biết đến thời điểm này, tổng giá trị sản lượng các gói thầu đã triển khai thi công đạt khoảng 80% giá trị xây lắp điều chỉnh của dự án.

Trong đó, đoạn phía Tây sử dụng vốn vay ADB, gồm gói thầu A2-1 và A3 đã hoàn thành và đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao. Gói thầu A1-1, nhà thầu đã bắt đầu triển khai thi công khối lượng công việc còn lại của Gói thầu A1. Gói thầu A2-2 và A4, VEC đã phát hành hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà thầu thi công khối lượng còn lại.

Tổng Giám đốc VEC Phạm Hồng Quang (bên trái) trực tiếp báo cáo đoàn công tác về dự án Bến Lức - Long Thành. Ảnh: N.HÂN

Đối với đoạn JICA tài trợ, gói thầu J2 hiện nay đã hoàn thành. Gói thầu J1, nhà thầu đã triển khai đốt K1 nhịp cầu chính của cầu dây văng Bình Khánh và tiếp tục triển khai đốt K2 cũng như các hạng mục còn lại của cầu dẫn.

“Tuy nhiên, gói thầu J3 mặc dù VEC đã phát hành hồ sơ mời thầu để chọn nhà thầu thi công phần khối lượng công việc còn lại song chưa nhận được sự quan tâm từ phía các nhà thầu Nhật Bản. Vì vậy, VEC đã báo cáo JICA cho phép điều chỉnh bổ sung nhà thầu Việt Nam tham gia lựa chọn thầu với tư cách độc lập” - ông Phạm Hồng Quang cho hay.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58 km được khởi công tháng 7-2014. Công trình có điểm đầu ở nút giao cao tốc Trung Lương và Vành đai 3 TP HCM (địa phận Long An); điểm cuối giao quốc lộ 51 (Đồng Nai).

Về đoạn phía Đông sử dụng vốn vay ADB, gói thầu A5 đã hoàn thành. Gói thầu A7 đạt 84% sản lượng, hiện nay nhà thầu đang triển khai thi công đại trà hạng mục bê tông nhựa trên cầu dẫn cầu Thị Vải.

Bổ sung thêm, ông Trương Việt Đông, Chủ tịch Hội đồng thành viên VEC, cho biết hiện đơn vị đang quyết liệt chỉ đạo các ban tham mưu, ban quản lý dự án và nhà thầu thi công tập trung nhân lực, vật lực; dồn sức đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng. VEC quyết tâm phấn đấu đưa một phần tuyến vào khai thác trước tháng 10-2024 và thông xe toàn tuyến trong năm 2025.

Đánh giá cao nỗ lực của VEC, ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, yêu cầu VEC tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công, đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả, đặc biệt tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

Đối với các khó khăn và vướng mắc của dự án, ông Cảnh cho biết sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền, khẩn trương tháo gỡ.

Với gói thầu J3, ông Cảnh cho biết sẽ làm việc với phía JICA để điều chỉnh hiệp định, cho phép các nhà thầu Việt Nam tham gia vào xây lắp, hoàn thành phần công việc còn lại của gói thầu này.

Về công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu VEC khẩn trương làm việc với tỉnh Đồng Nai để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Sớm mở rộng dự án TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), đồng thời kiểm tra tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Sau khi nghe báo cáo về phương án mở rộng dự án đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, ông Cảnh yêu cầu bằng mọi nguồn lực, VEC tập trung lên phương án đầu tư dự án và trình Chính phủ trước ngày 17-3-2024, triển khai đồng bộ với dự án sân bay Long Thành.

VIẾT LONG