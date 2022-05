The New York Times: Mỹ cung cấp thông tin tình báo giúp Ukraine giết tướng Nga

Các quan chức cấp cao Mỹ ngày 4-5 nói với tờ The New York Times rằng Washington đã cung cấp thông tin tình báo cho quân đội Kiev để sử dụng vào việc giết các tướng lĩnh Nga trong cuộc chiến đang tiếp diễn ở Ukraine.

Dù không nói rõ có bao nhiêu tướng Nga đã bị giết nhờ sự hỗ trợ của Mỹ, các nguồn tin nói với The New York Times rằng thông tin này là một phần trong chương trình mật nhằm giúp người Ukraine có được thông tin tình báo theo thời gian thực. Ukraine khẳng định họ đã giết 12 tướng Nga.

The New York Times đưa tin rằng các quan chức Ukraine đã kết hợp các thông tin chi tiết về vị trí do Mỹ cung cấp với thông tin tình báo của chính họ để tiến hành các cuộc tấn công nhằm giết chết các thành viên của lực lượng quân đội Nga.

Các nguồn tin không tiết lộ cho The New York Times biết Mỹ đã thu thập được thông tin tình báo về vị trí của quân đội Nga bằng cách nào, nhưng tờ báo cho biết một số nguồn mà Mỹ sử dụng là các hình ảnh vệ tinh thương mại và bí mật.

Nhiều tướng lĩnh của quân đội Nga đã bị quân đội Ukraine giết chết trong chiến dịch quân sự do Nga phát động ở Ukraine vào ngày 24-2 vừa qua.

Gần đây nhất, nhà chức trách Nga đã xác nhận cái chết của Phó tư lệnh Tập đoàn quân số 8, Thiếu tướng Vladimir Petrovich Frolov, vào tháng trước, nói rằng ông đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh với quân đội Ukraine. Thị trưởng TP St. Petersburg Alexander Beglov đã ca ngợi vị tướng quá cố là một người anh hùng của Nga.

Thông tin của The New York Times được đưa ra khi giới chức Mỹ ngày 4-5 cho biết họ có kế hoạch tăng cường các buổi huấn luyện dành cho quân đội Ukraine trong bối cảnh các lực lượng Nga tiến hành một cuộc tấn công mới vào miền đông của quốc gia láng giềng. Theo đó, hàng trăm binh sĩ Ukraine đang được huấn luyện về cách vận hành hệ thống pháo binh, máy bay không người lái và radar.

Tờ The Hill đã liên hệ với Bộ Quốc phòng và Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ để yêu cầu bình luận nhưng chưa được phản hồi.