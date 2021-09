Ngôi sao 36 tuổi của Manchester United Cristiano Ronaldo nổi tiếng là người yêu thương mẹ hết mực.

Ronaldo đang chuẩn bị cho màn ra mắt lần thứ hai tại MU trong cuộc đối đầu với Newcastle United ở vòng 4 Premier League trên sân nhà Old Trafford vào ngày 11-9.

Đây được xem là thời khắc quan trọng trong cuộc đời cầu thủ của Ronaldo. Dự kiến có đến 75.000 khán giả lấp đầy sân chứng kiến Ronaldo đặt chân lên thảm cỏ sân Old Trafford trong màu áo đỏ một lần nữa.



Vậy nhưng, Ronaldo không muốn mẹ của mình, bà Dolores có mặt trên sân Old Trafford chứng kiến trận đấu này. Theo The Sun (Anh), Ronaldo đã cấm mẹ xem anh thi đấu ở các trận đấu lớn và bà Dolores cũng không có khả năng góp mặt trên sân Old Trafford chứng kiến con trai thi đấu với Newcastle.

Mọi thứ đều có lí do của nó. Và việc Ronaldo cấm bà Dolores đến sân cũng vì lo cho sức khỏe của mẹ mình. Cầu thủ giành 5 quả bóng vàng thế giới khẳng định bà Dolores thường không kiềm được cảm xúc và hay lo lắng khi xem anh thi đấu. Sự hồi hộp đến dẫn đến việc bà Dolores từng 2 lần ngất xỉu ngay trên khán đài sân vận động, trong đó có một lần bà xỉu ngã gãy răng.

Chia sẻ với nhà báo Piers Morgan của Daily Mail (Anh), Ronaldo cho biết: “Bây giờ mẹ tôi không được phép xem các trận cầu lớn của tôi. Tôi nói với bà rằng, “Nghe này, con không còn cha nữa. Con cũng không muốn mất mẹ. Vì vậy, mẹ sẽ không được xem các trận tứ kết, bán kết hay chung kết””.



Chia sẻ về lí do, Ronaldo nói với Morgan: “Mẹ tôi hay lo lắng, tôi không hiểu tại sao như vậy. Giờ mẹ tôi không được phép xem các trận đấu lớn của tôi. Mẹ tôi từng ngất xỉu hai lần trong sân vận động vì quá hồi hộp, lo lắng. Tôi sẽ mời một số bạn bè đến cùng đi dạo xung quanh nhà với mẹ tôi”.

Ronaldo luôn yêu thương mẹ và gia đình. Siêu sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha khẳng định mẹ chính là người giúp anh có được thành công như ngày hôm nay.

Ronaldo nói thêm: “Mẹ tôi là trụ cột của gia đình. Tôi có được như ngày hôm nay là nhờ bà luôn ủng hộ tôi. Mẹ tôi đã làm việc chăm chỉ, hi sinh hết mình cho các con, đặc biệt là cho tôi vì tôi là con út trong gia đình.

Mẹ tôi đã phải chịu đựng nhiều cực khổ để cho tôi cơ hội. Tôi nhớ khi tôi 12 tuổi, tôi nói với mẹ rằng con muốn đến Lisbon để chơi cho đội trẻ Sporting Lisbon.

Mẹ đã nói với tôi, “Con trai à, nếu đó thực sự là điều con muốn, mẹ sẽ không chặt chân và ngăn cản con. Con có thể đi. Sẽ rất khó để mẹ bỏ con nhưng con hãy đi. Hãy theo đuổi ước mơ của con””.



Hiện Ronaldo đã có mặt ở Manchester và cách ly 5 ngày theo quy định phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ Anh. Thứ tư tuần này, Ronaldo sẽ hết hạn cách ly và bắt đầu tham gia tập luyện cùng các đồng đội mới ở Manchester United.

Tuần trước, Ronaldo đã ghi 2 bàn thắng giúp Bồ Đào Nha ngược dòng thắng Ireland 2-1 ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Với 2 bàn thắng này, Ronaldo đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới khi lập kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia với 111 pha lập công.



Trong 6 năm ở Manchester United từ 2003 đến 2009, Ronaldo ghi 118 bàn sau 292 trận giúp đội chủ sân Old Trafford giành 3 Premier League, 1 Champions League, 1 FA Cup, 2 League Cup và 1 FIFA Club World Cup dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson.