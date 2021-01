Vào lúc 0h ngày 25-1, Manchester United sẽ đối đầu với Liverpool ở vòng 4 FA Cup trên sân nhà Old Trafford. Ở trận lượt đi Premier League tuần trước, trận derby nước Anh giữa Liverpool và MU trên sân Anfield đã có kết quả hòa 0-0.



MU đang chơi thăng hoa ở Premier League với chuỗi 12 trận bất bại, ngược lại, Liverpool có 5 trận liền không thắng và có đến 4 trận liên tiếp không ghi được bàn nào. Tính rộng ra, Liverpool chỉ ghi được 2 bàn trong năm trận đó.

Bộ ba Salah, Mane và Firmino từng khuynh đảo mọi hàng thủ ở Anh và cả châu Âu giúp Liverpool giành cả Champions League lẫn Premier League trong những năm gần đây. Tuy nhiên, thời gian gần đây, phong độ của cả ba đều sa sút kéo theo thành tích thảm hại của Liverpool.



Bộ ba Firmino, Mane và Salah "tịt ngòi" nhiều trận gần đây. ẢNH: GETTY

Theo Daily Star (Anh), trước trận tái đấu giữa hai đội, HLV Solskjaer của MU đã nói rằng Liverpool không còn những tiền đạo đáng sợ nhất của bóng đá Anh nữa. Solsa cảnh báo MU sẵn sàng chơi tấn công với Liverpool. Chiến lược gia người Na Uy cũng khẳng định ông sẽ không trao đổi Marcus Rashford, Anthony Martial, Mason Greenwood, Edinson Cavani lấy bất cứ ai khác.

Solskjaer nói tiếp, “Tôi rất hài lòng với các tiền đạo của mình. MU có những cầu thủ tài năng như Marcus, Mason và Anthony cùng với kinh nghiệm của Edinson.

Thật tuyệt khi nhìn thấy họ tập luyện hàng ngày và ra sân thi đấu. Họ có sự bổ sung cho nhau. Tất cả đều có những phẩm chất khác nhau. Mùa này, Marcus đã ghi 14 bàn, còn Anthony, Mason và Edinson cũng đã tham gia vào các tình huống ghi bàn và lập công”.



Solsa cho rằng hàng tiền đạo Liverpool không còn đáng ngại. ẢNH: NMC POOL

Solskjaer nói thêm về bộ tứ tiền đạo của MU, “Mùa trước Mason, Marcus và Anthony đã ghi bàn. Tôi không nhớ họ ghi bao nhiêu bàn thắng.

Chúng tôi sẽ có 3 cầu thủ này trong nhiều, nhiều năm tới và Cavani với kinh nghiệm của mình sẽ giúp đỡ chúng tôi trong thời gian cậu ấy ở đây. Bản chất trong lối chơi của MU là những pha tấn công nhanh. Chúng tôi có những cầu thủ rất nhanh nhẹn và có thể lên bóng nhanh chóng.

Tôi nghĩ với 4 tiền đạo mà MU đang có, chúng tôi có nhiều phương án lựa chọn người có thể ghi bàn cho chúng tôi ở bất cứ trận đấu nào với bất kỳ đội bóng nào”.



Cavani vừa có pha lập công cho MU vào lưới Fulham. ẢNH: DAILY STAR

Hiện Manchester United đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với khoảng cách 6 điểm so với Liverpool (40 so với 34). Với việc Liverpool khủng hoảng hàng thủ, Manchester United có cơ hội loại đối thủ khỏi FA Cup khi được chơi trên sân nhà Old Trafford.