Indonesia hạn chế vé bán cho CĐV Việt Nam, HA Gia Lai thua đậm

Điền kinh Việt Nam bất ngờ nhận lại hai HCV châu Á

Tuyển thủ điền kinh Quách Thị Lan, HCB châu Á bất ngờ được đôn lên nhận hai HCV 400 m và 4x400 m tiếp sức nữ giải vô địch châu Á 2017, sau khi đối thủ người Ấn Độ Nirmala Sheoran dương tính với doping.



Quách Thị Lan (trái), được đôn lên nhận HCV châu Á 2017 sau khi Nirmala Sheoran (giữa) dương tính với doping. ẢNH: CMQ

Với kết quả dương tính với hai chất cấm Drosranolone và Metenolone nằm trong danh mục cấm VĐV sử dụng, Nirmala Sheoran nhận án phạt cấm thi đấu bốn năm, đồng thời bị tước tất cả các danh hiệu của cô đoạt được trong thời gian từ tháng 8-2016 đến tháng 11-2018.

Tại giải điền kinh vô địch châu Á 2017 diễn ra tại Ấn Độ, Quách Thị Lan giành hai HCB 400 m và 4x400 m tiếp sức nữ cùng các đồng đội Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Oanh và Hoàng Thị Ngọc. Cũng tại giải đấu này, điền kinh Việt Nam giành hai HCV 400 m rào nữ của Nguyễn Thị Huyền và nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo.



HCV 400 m rào châu Á 2017 Nguyễn Thị Huyền (giữa) cũng được đôn lên nhận HCV 4x400 m cùng đội tiếp sức nữ Việt Nam. ẢNH: CMQ

Hai cự ly giành HCB của các VĐV Việt Nam đều xếp sau Nirmala Sheoran, cô vô địch 400 m và cùng tổ tiếp sức nữ Ấn Độ đoạt HCV 4x400 m. Vì thế với án phạt nêu trên, Quách Thị Lan và tổ tiếp sức nữ Việt Nam nghiễm nhiên được trao lại HCV châu Á 2017.

Hồi tháng 7-2019, Quách Thị Lan cũng từng được đôn lên nhận HCV Asian Games sau khi chân chạy 400 m rào người Bahrain Kemi Adekoya dương tính với chất cấm và bị hủy kết quả thi đấu từ ngày 24-8-2018.

Tại SEA Games 30 Philippnes, Quách Thị Lan được xem là ứng viên sáng giá cho chiếc HCV 400 m rào, nội dung trước đó thuộc sở trường của nhà vô địch châu Á Nguyễn Thị Huyền.



Đội tuyển Inonesia đặt mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022. ẢNH: AFP

Indonesia phân phối 1.000 vé đến CĐV Việt Nam

Dự kiến khoảng 1.000 CĐV Việt Nam có thể sở hữu vé xem cuộc đối đầu vòng loại World Cup 2022, giữa chủ nhà Indonesia và đội tuyển Việt Nam tại Bali.

Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), dù SVĐ Kapten I Wayan Dipta có sức chứa 23.000 chỗ nhưng PSSI chỉ phát hành 17.000 vé, trong đó phân phối đến CĐV Việt Nam khoảng 1.000 vé.

Giá vé được PSSI niêm yết từ 25.000 rupiah – 250.000 rupiah, tức khoảng từ 40.000 đến 400.000 đồng tính ra không quá cao so với người dân tại quần đảo du lịch hàng đầu khu vực.



Dự kiến có khoảng 1.000 CĐV Việt Nam mua được vé trận làm khách của đội nhà tại Bali. ẢNH: ANH DŨNG

SVĐ Kapten I Wayan Dipta cũng chính là sân nhà của CLB Bali United, hiện có bốn cầu thủ gồm Stefano Lilipaly, Irfan Bachdim, Wawan Hendrawan và Rizky Fajrin có tên trong danh sách đội tuyển Indonesia trong trận tiếp đội tuyển Việt Nam.

Trước đó, PSSI vừa nhận án phạt 45.000 USD do không bảo đảm vấn đề an ninh ở trận tiếp tuyển Malaysia ngày 5-9. Cũng vì lo ngại vấn đề an ninh, trận đấu Indonesia – Việt Nam buộc phải chuyển từ “chảo lửa” Bung Karno tại Jakarta về thi đấu tại Bali.



U-21 HA Gia Lai bất lực nhìn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mừng chiến thắng. ẢNH: MINH TRẦN

HA Gia Lai thua rát mặt trận khai mạc giải U-21 quốc gia

Phải chạm trán đối thủ vừa vô địch giải hạng Nhất giành quyền thăng V-League Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, chủ nhà HA Gia Lai nhận trận thua tan nát 1-4 ngay trận khai mạc giải bóng đá trẻ U-21 Báo Thanh Niên.

Với hầu hết các cầu thủ trụ cột CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức tạo nên thế trận một chiều trước HA Gia Lai. Ghi dấu ấn đậm nhất không ai khác là tiền vệ U-22 Việt Nam Lê Xuân Tú. Cầu thủ 20 tuổi lập công với cú đúp vào lưới thủ môn Văn Lợi, sau khi tiền vệ Trung Học, Hoàng Anh lần lượt mở điểm.



Tiền vệ Lê Xuân Tú lập cú đúp. ẢNH: MINH TRẦN

Bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà với sự chỉ huy của nhạc trưởng Đinh Thanh Bình to ra khá non trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Từ sai lầm trong việc phán đoán của thủ môn Tùng Lâm phút 75, Cao Hoàng Tú ghi bàn gỡ danh dự. Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ để giúp HA Gia Lai tránh được trận thua muối mặt.

Ở trận còn lại của bảng A, ứng viên vô địch Viettel bị Đồng Tháp thủ hòa 1-1. Với kết quả này, U-21 HA Gia Lai tạm xếp chót bảng.

Lúc 15 giờ 30 chiều nay (12-10), bảng B sẽ khởi tranh tại sân Kom Tum với cuộc chiến giữa TP.HCM và Hà Nội. Vào lúc 18 giờ là cuộc đọ sức giữa Phố Hiến và Khánh Hòa.