Ông Park tự tin đi qua vòng bảng

Đình Trọng không thể dự giải, U-23 Việt Nam khuyết hàng thủ U-23 VN ở bảng D vòng chung kết U-23 châu Á lần lượt gặp U-23 UAE (ngày 10-1), U-23 Jordan (ngày 13-1) và U-23 CHDCND Triều Tiên (ngày 16-1). Không may cho ông Park ở trận ra quân gặp Jordan sẽ không có hậu vệ phải Tấn Tài do vòng loại đã nhận hai thẻ vàng. Trong các buổi tập gần đây, ban huấn luyện đưa chân sút Trọng Hùng vừa hồi phục chấn thương đá thay vị trí của Tấn Tài. Ngoài ra, nhiều khả năng ông Park cũng không có sự phục vụ của trung vệ cứng cáp Trần Đình Trọng do không kịp hồi phục đầy đủ sau chấn thương. Hậu vệ của Hà Nội sau hơn nửa năm nghỉ dưỡng đã trở lại đá 20 phút cuối trong trận giao hữu thắng B. Bình Dương 1-0 nhưng tan trận lại đi khập khiễng với cái gối chườm đá giảm đau. Gút lại danh sách chính thức, HLV Park Hang-seo bỏ ra hai cái tên Trần Đình Trọng cùng tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng.