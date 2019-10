Ông Ba Ram tổ chức giải ‘Vang bóng một thời’

NSND Việt Anh nổi tiếng đam mê bóng đá và cũng là người có cái tình gắn với các cựu tuyển thủ một thời như cố danh thủ Tam Lang hay cựu vua phá lưới Võ Thành Sơn, Tư Lê… Ông thường xuyên có mặt trên sân Thống Nhất xem các cầu thủ thi đấu và cũng hay xuất hiện ở sân Tao Đàn trong vai trò trưởng đoàn đội Cựu sinh viên TP.HCM thi đấu lẫn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện.



Cũng vì thế mà các em nhỏ được cha mẹ dẫn đến sân Tao Đàn cứ thấy nghệ sĩ Việt Anh là reo lên “A, ông Ba Ram kìa!” rồi tíu tít chạy đến bá cổ xin ông Ba Ram hóa phép và cho chữ ký…

Cái tên ông Ba Ram đã gần gũi với các em nhỏ từ khi nghệ sĩ Việt Anh vào vai ông Ba Ram trong bộ phim nhiều tập Gia đình phép thuật. Nhưng lần này thì ông Ba Ram “dùng phép thuật” không phải trong phim mà ngoài đời thật để quy tụ những ngôi sao sân cỏ vang bóng một thời thi đấu giải tứ hùng mang tên Cúp Hưng Trí trên sân Tao Đàn. Giải do chính ông Ba Ram Việt Anh làm trưởng ban tổ chức chỉ diễn ra trong hai ngày 12 và 17-10 và mới lên kế hoạch đã được hưởng ứng, đón nhận rất mạnh mẽ.

Giải gồm bốn đội tham dự: Cựu sinh viên TP.HCM do cựu danh thủ Nguyễn Hoàng Minh (Minh Nhí) làm HLV trưởng, Cựu cầu thủ Công an TP.HCM, Cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn và Cựu cầu thủ Trường Năng khiếu nghiệp vụ TP.HCM.



Ông Ba Ram đi đâu cũng bị các em nhỏ vây lấy đòi hóa phép. Ảnh: CCT



Ông Ba Ram làm trưởng giải kiêm luôn bốc thăm. Ảnh: CTV

Với những tên tuổi từ Huỳnh Đức, Minh Chiến, Chí Bảo, Chu Văn Mùi, Bùi Sĩ Thành, Hoàng Hùng, Liêm Thanh, Hồng Hải, Hoàng Kiệt… (Công an TP.HCM), Đặng Trần Chỉnh, Hồ Văn Tam, Võ Hoàng Bửu, Lương Trung Tuấn, Huỳnh Hồng Sơn, Hồ Văn Lợi, Xuân Thủy… (Cảng Sài Gòn), Đỗ Khải (đội trưởng đội Cựu cầu thủ Trường Năng khiếu nghiệp vụ TP.HCM), giải đấu đã được gắn sao và chờ đợi bởi những cái tên vang bóng một thời…

Ngay từ lễ bốc thăm giải đấu do ông trưởng giải Ba Ram Việt Anh điều hành đã hào hứng bởi những câu hỏi xôm tụ và ồn ào không thua giải chuyên nghiệp. Chẳng hạn khi chúng tôi hỏi: “Những cựu tuyển thủ như Nguyễn Liêm Thanh, Minh Chiến, từng trưởng thành từ Trường Năng khiếu nghiệp vụ TP.HCM và từng thi đấu cho Công an TP.HCM vậy họ sẽ khoác áo đội nào?” thì tuyển thủ Liêm Thanh cho biết: “Phía Trường Năng khiếu nghiệp vụ TP.HCM có gọi điện thoại mời về khoác áo đá giải này nhưng chúng tôi đã nhận lời đá cho Cựu cầu thủ Công an TP.HCM rồi”. Hay như câu hỏi: “Những cựu cầu thủ từng trưởng thành từ Trường Năng khiếu nghiệp vụ TP.HCM như Phùng Thanh Phương hay Ngọc Thọ có được thi đấu không?” thì nhận được câu trả lời: “Các cựu tuyển thủ đấy… chưa đủ tuổi”.

NSND Việt Anh, trưởng ban tổ chức giải, cho biết: “Ngoài sân chơi vui, ý nghĩa, rèn luyện sức khỏe, giải đấu còn có hành động nhân văn, ý nghĩa khi gây quỹ ủng hộ các đồng nghiệp còn gặp khó khăn trong cuộc sống. ông còn cho hay rất muốn duy trì giải đấu trên bởi theo ông, rất nhiều người hâm mộ vẫn còn nhớ đến tên tuổi các cựu tuyển thủ vang bóng một thời, đồng thời quan trọng hơn là ý nghĩa của giải đấu mang mục đích giúp đỡ nhiều cựu cầu thủ còn khó khăn”.

Hy vọng giải đấu đầu tay của ông Ba Ram sẽ được đón nhận từ nhiều giới và mang lại tiếng vang lớn.