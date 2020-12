Cầu thủ U-21 lên tuyển muộn Ngày 18-12, đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội trong lúc trận chung kết giải U-21 quốc gia diễn ra ngày 19-12. Vì thế, chắc chắn một số cầu thủ của Viettel, SL Nghệ An hoặc Nam Định phải lên tuyển muộn từ ngày 20-12. Như vậy, chỉ ba ngày sau họ vào cuộc đá giao hữu với đàn anh tuyển quốc gia trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh). VFF cũng quyết định tổ chức thêm một trận đá tập giữa đội tuyển quốc gia và U-22 vào ngày 27-12 tại Phú Thọ với mục đích tạo cơ hội cọ xát cho cầu thủ trong bối cảnh không thể giao hữu quốc tế do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Toàn bộ số tiền bán vé của hai trận đấu này, sau khi trừ đi chi phí tổ chức, ban tổ chức sẽ chuyển đến đồng bào miền Trung và Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do bão lũ. TT