Hồi hộp với chủ sân Vinh SL Nghệ An mới chỉ có 1 điểm sau ba vòng đấu sẽ rất khao khát tìm một chiến thắng Than Quảng Ninh (BĐTV trực tiếp 17 giờ, ngày 18-3) để trốn vị trí áp chót bảng xếp hạng. Mặc dù chỉ khiêm tốn với mục tiêu trụ hạng nhưng cách chơi của đội bóng xứ Nghệ vẫn khiến người hâm mộ hồi hộp, từ trận hòa tân binh Bình Định 0-0 trên sân nhà, thua hai trận sân khách trước HA Gia Lai 1-2 và Sài Gòn FC 0-1. Những bài học kinh nghiệm sau 270 phút đã qua có thể giúp thầy trò ông Ngô Quang Trường tìm ra chiến thắng đầu tay khi đối thủ Than Quảng Ninh dù đứng nhì bảng xếp hạng nhưng thật ra động lực không cao lắm. TT