Thầy trò Park Hang-seo đã thua đối thủ truyền kiếp Thái Lan 0-2 trong trận bán kết lượt đi AFF Cup với hai bàn thắng đều của đội trưởng Chanathip Songkrasin.

Đã không may lại gặp trọng tài xử ép (PLO)- Các tuyển thủ Việt Nam say đòn ở cuộc đụng độ lớn nhất Đông Nam Á nhưng lại giảm đi nhiều sự tự tin và phạm sai lầm. Họ vừa không may lại gặp một trọng tài với tiếng còi quá khó hiểu.

Chân sút này còn bỏ lỡ một quả phạt đền, sau khi Duy Mạnh phạm lỗi với Supachai trong vòng cấm. Cú sút từ chấm 11 mét của Chanathip vào giữa khung thành và không khó cho thủ môn Nguyên Mạnh đấm bóng ra.

Đáng chú ý trong 90 phút đêm 24-12 đã gây ra nhiều tranh cãi bởi tiếng còi của trọng tài Saud Ali Al-Adba. Ông có nhiều quyết định gây ức chế cho cầu thủ Việt Nam, như khi bỏ qua thẻ phạt Theerathon giật chỏ vào mặt Quang Hải. Dĩ nhiên, sau đó ông cũng làm ngơ pha sút bóng vào mặt đối thủ đã nằm sân của đội trưởng Quế Ngọc Hải.



Trọng tài Saud Ali Al-Adba gây ra nhiều tranh cãi ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: AN.

Đỉnh điểm trong trận đấu có tính chất quan trọng này là việc “vua sân cỏ” người Qatar không thổi phạt đền pha bóng Quang Hải bị tranh chấp ngã trong vòng cấm địa. Hay chỉ vài giây sau đó, một hậu vệ Thái Lan để bóng chạm tay trong khu 16m50. Trong khi đó, cú chuyền bóng của Quang Hải cho tiền đạo Hà Đức Chinh không việt vị cũng bị trợ lý trọng tài báo lỗi.

Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền cũng đánh giá trọng tài Saud Ali Al-Adba không hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất ở tình huống Duy Mạnh truy cản bóng nhưng Supachai ngã vào người khiến đội tuyển Việt Nam chịu quả phạt đền. May mà Chanathip đã không sút thắng Nguyên Mạnh.

Thực chất đội tuyển Việt Nam trong 90 phút giao tranh với Thái Lan đã không hay lại thiếu may mắn. Như cú sút phạt dội xà ngang của Quang Hải và gần cuối trận, tiền vệ của Hà Nội cũng có một pha dứt điểm đưa bóng dội xà ngang. Tuy nhiên, xét một cách toàn diện, lối chơi của đội tuyển Việt Nam và tính hiệu quả không thể bằng đối thủ lớn Thái Lan. Thầy trò Poking có thời lượng kiểm soát bóng và thế trận nhỉnh hơn, tận dụng cơ hội tốt hơn nhiều.



Vua sân cỏ người Qatar thổi chưa chuẩn xác pha bóng dẫn đến quả phạt đền của Duy Mạnh...



... hay trợ lý trọng tài bắt sai tình huống Hà Đức Chinh chưa việt vị. Ảnh: AN.

Sau trận đấu này, Facebook của trọng tài người Qatar đã bị gần một vạn cổ động viên Việt Nam lên án dữ dội. Trang cá nhân của ông bị tấn công không thương tiếc với những hình ảnh mỉa mai và nhiều lời chỉ trích.

Bị ảnh hưởng nặng nề bởi tiếng còi thiếu chuẩn xác, ông Saud Ali Al-Adba đã đăng một thông báo: “Thay vì chơi Facebook xúc phạm người khác, các bạn nên ngồi lại đánh giá bản thân và đưa ra giải pháp tốt hơn vì phần còn lại của trận đấu vẫn còn 90 phút.

Tôi nhất định không nhận hối lộ của bất kỳ ai, với uy tín và lương tâm nghề nghiệp của tôi không cho phép điều đó. Xin gửi lời chia buồn đến đội tuyển Việt Nam. Chúc may mắn trong trận đấu thứ hai”.



Đội trưởng Chanathip đã ghi hai bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam. Ảnh: AN.

Facebook của trọng tài người Qatar đã hoàn toàn biến mất trên mạng xã hội. Chỉ có những tài khoản giả mạo được tạo ra bởi những người mới.

Ngày 26-12, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi trận bán kết lượt về AFF Cup với người Thái cũng trên sân vận động quốc gia Singapore với tư thế “đội khách”. Do chỉ đá trên cùng một sân, điều lệ giải quy định hai lượt trận knock out này không áp dụng bàn thắng sân khách.

Nghĩa là, thầy trò ông Park muốn đi tiếp phải thắng Thái Lan với cách biệt 3 bàn. Nếu chỉ thắng cách biệt 2 bàn, cả hai đội tiếp tục đá hai hiệp phụ hoặc luân lưu để phân định thắng bại.