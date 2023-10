Thêm 1 giám đốc doanh nghiệp bị bắt trong vụ khai thác cát lậu ở An Giang

Ngày 7-10, Bộ Công an cho biết, ngày 5-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - C03) ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Phùng Mỹ Luông, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Mỹ Luông về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Ngày 6-10, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với bị can Phùng Mỹ Luông theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Theo Bộ Công an, cơ quan điều tra đang điều tra vụ án vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68; Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh An Giang và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 29/QĐ-CSKT-P9 ngày 10-8-2023.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT xác định, Phùng Mỹ Luông, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Mỹ Luông đã thỏa thuận, chi tiền cho Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68 để được khai thác cát, trái phép tại mỏ của Công ty Trung Hậu 68, bước đầu xác định Phùng Mỹ Luông khai thác và bán trái phép 197.112 m3 cát, thu lợi bất chính hơn 19,7 tỉ đồng.

Bị Can Phùng Mỹ Luông. Ảnh: BCA

Liên quan đến vụ án trên, vào hồi tháng 8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Anh Thư, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang; ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang để điều tra về tội nhận hối lộ.

Kết quả điều tra xác định ông Trần Anh Thư với cương vị là Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Nguyễn Việt Trí hỗ trợ, tạo điều kiện giúp Công ty Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, nâng trữ lượng, công suất khai thác cát.

Ông Thư cũng chỉ đạo cấp dưới bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác tại mỏ cát Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới) của công ty.

Sau những chỉ đạo trái pháp luật, ông Trần Anh Thư được nhận tiền và lợi ích vật chất từ Lê Quang Bình, Chủ tịch hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu - Tổng 68. Tổng số tiền ông Thư đã nhận là 1,2 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư bị bắt (PLO)- Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, bị khởi tố, điều tra về tội nhận hối lộ.

PHI HÙNG