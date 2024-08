Thêm 1 tiệm phá xe trên quốc lộ đóng cửa, công an tiếp tục tìm nạn nhân 26/08/2024 18:49

(PLO)- Công an các địa phương đang tiếp tục tìm nạn nhân để xử lý hành vi của các nhóm phá xe trên quốc lộ.

Ngày 26-8, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM tiếp tục tiếp nhận tin trình báo, tố giác hành vi phá xe của Mai Văn Cường (38 tuổi, thợ sửa xe địa chỉ số 149 Quốc lộ 1A, khu phố 31, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP.HCM) để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nạn nhân trình báo bị phá xe ở TP Thủ Đức

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Thủ Đức phối hợp với Công an phường Bình Chiểu bắt quả tang Cường có hành vi hủy hoại tài sản của khách đến sửa xe vào ngày 14-8.

Công an hiện tiếp tục tìm thêm nạn nhân của Mai Văn Cường để xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: NHÓM PV

Cụ thể, người này dùng một vật nhọn đâm thủng ruột xe và dùng kìm bẻ phá banh lốp xe. Sau đó, người này nói với khách là ruột xe và lốp xe đã bị hư hỏng không sử dụng được và phải thay ruột và lốp xe mới.

Khi Cường đang thỏa thuận giá tiền với khách thì bị các trinh sát hình sự kiểm tra, mời về trụ sở để làm rõ.

Quá trình điều tra, Cường thừa nhận, từ tháng 7-2024 đã dùng các công cụ như vật có hình dáng giống lò xo có một đầu nhọn dùng đề đâm thủng thêm hai hoặc ba lỗ trên ruột xe và dùng kìm bẻ phá tanh lốp xe của khách.

Tiệm sửa xe Văn Minh nơi Cường làm việc đã đóng cửa, trả mặt bằng. Ảnh: NHÓM PV

Mai Văn Cường khai đã thực hiện trót lọt khoảng 15 lần, trong đó thay ruột mới cho khách được 10 lần và hai lần thay mới lốp xe.

Sau khi Công an TP Thủ Đức phát thông báo tìm bị hại, một người dân đã tới trình báo bị Cường thực hiện hành vi phá vỏ, ruột xe và lấy số tiền 500.000 đồng. Vụ việc diễn ra vào khoảng tháng 1-2024.

Cường bị Công an TP Thủ Đức bắt quả tang khi đang phá xe của khách rồi lấy tiền. Ảnh: NHÓM PV

Công an TP Thủ Đức tiếp tục củng cố hồ sơ, tiếp nhận thông tin nạn nhân của Cường và thông báo ai là nạn nhân của Mai Văn Cường vui lòng liên hệ Đội CSHS Công an TP Thủ Đức (số 9 Xa Lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức; SĐT 028.389.6619).

Trong ngày 26-8, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũng có văn bản phản hồi cho báo Pháp Luật TP.HCM liên quan đến tiệm sửa xe trên Quốc lộ 14 có người đàn ông thực hiện hành vi phá xe của khách.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Đồng Phú đã phân công Đội CSHS phối hợp với Công an xã Đồng Tiến kiểm tra, xác minh tiệm sửa xe ở ấp 1, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú do ông Mai Văn Thủy (55 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) làm chủ và đang tiếp tục làm rõ hành vi của ông này.

Thêm một tiệm phá xe đóng cửa, trả mặt bằng

Trong khi đó, theo tìm hiểu của PV tiệm sửa xe Nguyễn Hiền trên Quốc lộ 1 (đoạn gần cầu vượt Quang Trung, phường Trung Mỹ Tây, quận 12) cũng đã đóng cửa, trả mặt bằng sau khi báo đăng tải.

Tiệm sửa xe Nguyễn Hiền trên Quốc lộ 1 đoạn gần cầu vượt Quang Trung (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) hiện đã đóng cửa. Ảnh: NHÓM PV

Tiệm sửa xe này có một thợ thực hiện hành vi phá xe của khách rồi vẽ bệnh, lấy tiền. Công an quận 12 xác minh cho thấy chủ tiệm sửa xe là ông NVH (54 tuổi, quê Thanh Hóa; tạm trú quận 12) nhưng người thực hiện hành vi phá xe của khách được xác định là nam nhân viên khoảng 30 tuổi tên Lĩnh.

Ông H cho biết mình mở tiệm đã khoảng 10 năm nay ở khu vực. Trước đây có thuê ba đến bốn nhân viên làm thợ, phụ giúp sửa xe, trong số này có Lĩnh.

Thời gian gần đây việc kinh doanh gặp khó khăn, các nhân viên đã nghỉ việc. Riêng Lĩnh nghỉ vào khoảng đầu tháng 7 và về quê ở Thanh Hóa, chưa quay lại TP.HCM.

Công an quận 12 hiện vẫn đang xác minh, làm rõ hành vi của người này.

Trong khi đó, tại Quốc lộ 1 đoạn gần cầu vượt Linh Xuân (phường An Bình, TP Dĩ An, Bình Dương), hai tiệm của hai ông Đàm Văn Long (44 tuổi, quê Thái Bình) và Mai Văn Hòa (35 tuổi, quê Thanh Hóa) đều đã đóng cửa.

Ở tiệm sửa xe Văn Minh nằm gần cầu vượt Gò Dưa (TP Thủ Đức, TP.HCM) từng được PV ghi nhận có ông Mai Văn Cường (38 tuổi, quê Thanh Hóa) phá xe, tiệm này cũng đóng cửa và trả mặt bằng.

Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang Đỗ Bá Thước (bên trái) và Nguyễn Văn Đông thực hiện hành vi phá xe, vẽ bệnh để lấy tiền người dân. Ảnh: NHÓM PV

Còn tại Đồng Nai, Công an huyện Long Thành vẫn đang củng cố hồ sơ, tổ chức họp liên ngành trong tuần tới để đưa ra hướng xử lý Đỗ Bá Thước (44 tuổi, quê Nga Sơn, Thanh Hóa) theo quy định của pháp luật.

Thước chính là chủ tiệm phở, cà phê võng, sửa xe trên Quốc lộ 51 gần ngã ba Nhơn Trạch (xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Người này lợi dụng khách đường xa vào ăn phở, nghỉ chân, uống nước hoặc bơm vá lốp thì thực hiện hành vi phá xe rồi vẽ bệnh, lấy số tiền lớn.

Công an cũng phát hiện Nguyễn Văn Đông (39 tuổi, quê Thanh Hóa, anh em cột chèo với Thước) đang vẽ bệnh, lấy tiền của người dân.

Thước sau đó bị công an tạm giữ hình sự để điều tra nhưng sau đó cho gia đình bảo lãnh vì bị bệnh.