Thêm một quốc gia coi ô tô tự lái là phương tiện cải thiện an toàn và cho phép lưu thông 28/05/2024 16:50

Mặc dù luật này có phần muộn so với Mỹ, chính phủ đã lý giải rằng việc cho phép phương tiện như ô tô tự lái là một cách để cải thiện an toàn đường bộ bằng cách giảm thiểu lỗi của con người. Thống kê cho thấy 88% số vụ va chạm trên đường là do lỗi của con người và ít nhất là ở Anh.

Vương quốc Anh đã thông qua Đạo luật về phương tiện tự hành, cho phép ô tô tự lái lưu thông trên đường công cộng vào năm 2026. Ảnh: Wayve.

Luật mới cũng yêu cầu các phương tiện tự lái phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn tương đương với tiêu chuẩn của người lái xe thành thạo. Những phương tiện tự lái này sẽ trải qua quá trình kiểm tra an toàn nghiêm ngặt trước khi được phép lưu thông trên đường. Mục tiêu của Vương quốc Anh là giảm đáng kể số ca tử vong và thương tích do việc lái xe trong tình trạng say rượu, chạy quá tốc độ, mệt mỏi và mất tập trung.

Ngoài việc xác định thời điểm hiệu lực của Đạo luật về ô tô tự lái, quy định còn đề ra trách nhiệm của các nhà sản xuất khi ô tô tự lái gặp sự cố. Điều này được ủng hộ bởi Vua Charles III. Tất nhiên, điều kiện là phải đảm bảo rằng xe tự lái thực sự có khả năng tự lái an toàn và tuân thủ quy tắc giao thông đường bộ mà không cần đến sự can thiệp của con người.

Các công ty công nghệ tại Anh, như Wayve, đã thử nghiệm ô tô tự lái trên đường phố. Sự phát triển này đánh dấu một bước tiến lớn trong việc triển khai công nghệ xe tự lái và củng cố Vương quốc Anh trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực này.

Alex Kendall, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Wayve, chia sẻ: “Tôi rất vui vì Dự luật Xe tự lái đã nhận được sự đồng ý của Hoàng gia. Đây là một cột mốc quan trọng trong việc triển khai công nghệ ô tô tự lái của Vương quốc Anh và củng cố Vương quốc Anh trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu trong việc quản lý lĩnh vực này. Chúng tôi rất biết ơn chính phủ và tất cả mọi người đã tham gia với chúng tôi trong cuộc trò chuyện về tầm quan trọng của ô tô tự lái đối với an toàn đường bộ”.

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc (IIHS), ở Mỹ, một số bang đã cho phép triển khai phương tiện tự lái trên đường. Một số chỉ cho phép thử nghiệm, trong khi một số khác chỉ giới hạn triển khai cho các phương tiện thương mại.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp lái xe tự động hiện đang bị chỉ trích khi Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) điều tra về robotaxis Waymo đang được tiến hành do một số trường hợp va chạm và vi phạm luật giao thông.

Mặc dù vậy, ngày càng nhiều công ty đang cạnh tranh để đưa ô tô tự lái của mình ra đường, bao gồm cả Tesla, công ty dự kiến ​​sẽ giới thiệu robotaxi của mình trong vài tháng tới.