Thêm một vụ đánh tráo 17 bộ lốp xe tải của công ty bán lấy tiền tiêu xài

(PLO)- Công an huyện Quảng Trạch điều tra một cá nhân đã đánh tráo 17 bộ lốp xe tải của công ty bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 14-3, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Bình (29 tuổi, ngụ xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng tín nhiệm của công ty, Bình đã đánh tráo 17 bộ lốp xe tải mới bằng các bộ lốp cũ, mòn. Ảnh: Đ.HOÀNG

Theo cơ quan công an, tháng 12-2023, Bình được Công ty Cổ phần tập đoàn Hoành Sơn nhận vào làm việc và giao quản lý, điều khiển hai xe đầu kéo.

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Bình đã đánh tráo 17 bộ lốp mới trên xe mình quản lý thành 17 bộ lốp cũ với các chủ xe khác và các cơ sở làm lốp nhằm thu lợi tiền chênh lệch. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt của công ty là hơn 93 triệu đồng.

Sau khi điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch đã bắt tạm giam ba tháng đối với Nguyễn Thanh Bình. Đồng thời, tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng để xử lý theo quy định.

Như PLO đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn trước đó cũng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Hải (33 tuổi, ngụ xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng là tài xế lái ô tô tải của Công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn, Hải đã đánh tráo 14 bộ lốp mới của xe bằng 14 bộ lốp cũ, mòn gây tổn thất lớn đến tài sản của Công ty khoảng 33 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được Hải dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

BẢO THIÊN