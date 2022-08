Theo chân 1 vụ chuộc bé gái 13 tuổi bị bán sang Campuchia

Lúc 18 giờ ngày 24-8, tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, chị Phạm Thị Hương (36 tuổi, quê Quảng Nam) ôm chầm con gái Trần Thị D khóc nghẹn sau hai tháng con gái 13 tuổi bị lừa bán sang Campuchia.

Trước đó, vợ chồng chị Hương mượn nợ, cầm cố ruộng của gia đình mới đủ 130 triệu đồng để chuộc con về.

Ra giá chuộc người

Ngồi cùng chuyến xe từ TP.HCM lên cửa khẩu Mộc Bài để đi chuộc con, hai vợ chồng chị Hương kể: D đang học cấp II tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Khi chuẩn bị nghỉ hè thì bị bạn trai dụ sang Campuchia để làm việc nhẹ lương cao rồi mất tích.

Theo chị Hương, ngày 30-5, con gái nhắn tin qua điện thoại cho chị với nội dung: “Ba mẹ ơi! Con đi làm xa lắm. Có gì con liên lạc về. Ba mẹ đừng gọi con nữa”. Trước đó, D có ý định tìm việc để phụ giúp gia đình vì thấy cha mẹ vất vả.

Chồng chị Hương (40 tuổi, quê Bạc Liêu) nghĩ rằng con gái chỉ mải chơi nhưng không ngờ bị đưa sang Campuchia.

Chị Hương gọi điện thoại hoài nhưng con gái không bắt máy, sau đó D gọi điện thoại về cho một người ở cùng dãy trọ nói đã đi sang Campuchia.

“Vợ chồng tôi khóc quá trời khi bé nói là không thể nào quay lại được, sau đó thì chúng tôi không thể liên lạc được với con” - chị vừa khóc vừa nói.

Qua tìm hiểu thông tin, chị Hương gặp người tên Thành An ở quận 11. Anh An đã kết nối với người tên K ở Campuchia nhờ liên hệ, hỏi chuộc bé D và anh An thông tin là phía quản lý nơi bé D làm việc yêu cầu phải trả 5.500 USD thì bé sẽ được trở về an toàn.

Hai vợ chồng làm phụ hồ, ở trọ, nuôi con nhỏ nên không thể đủ. Chị Hương phải chạy vạy vay mượn khắp nơi, còn người chồng thì về quê ở Bạc Liêu mượn hai công đất của cha mẹ năn nỉ người khác cầm cố được 60 triệu đồng cho đủ số tiền 5.500 USD để đi chuộc con.

Sáng 24-8, hai vợ chồng chị Hương đến ngân hàng chuyển cho quản lý công ty nơi con gái làm việc 130 triệu đồng và tài khoản nhận tiền là tài khoản mang tên người Việt Nam. Hai vợ chồng chuyển tiền cho người lạ với suy nghĩ là chấp nhận rủi ro, trong trường hợp bên kia nhận tiền mà không thả người!

“Có rất đông người đi chuộc”

Trên xe, anh Thành An cho biết đã từng chạy xe miễn phí, đưa gia đình các nạn nhân đến cửa khẩu để chuộc người và cả giải cứu người bị bán. “Cháu tôi cũng bị lừa bán sang Campuchia, hiện vẫn chưa về được. Mẹ nó vì vậy mà đau ốm nằm liệt” - anh An nói.

Khoảng 16 giờ, ô tô đến cửa khẩu Mộc Bài. Một tài xế xe ôm nhìn vợ chồng chị Hương thì hỏi ngay: “Đi chuộc con hả?” và cho hay “Ngày nào cũng có người đi chuộc, rất đông”.

Theo tài xế xe ôm này, những người được chuộc ở đủ độ tuổi, từ mười mấy tuổi cho đến gần 40 tuổi. Một khi đã bị bán qua nhiều tầng nấc thì sẽ bị đưa lên “biển” (hay còn gọi là “cảng” gần biên giới Thái Lan - PV) thì giá tiền chuộc lên rất cao.

Ở khu vực cửa khẩu, chúng tôi gặp thanh niên tên K, làm quản lý nhân sự tại một công ty game, người móc nối để chuộc bé D về.

K cho hay: Giá chuộc của một người trước đây tầm 3.000 USD, hiện vào khoảng 7.000 USD. Khi công ty bán tiếp thì cộng thêm 1.000 USD. “Càng bán qua nhiều công ty thì giá càng lên. Cuối cùng đến cái giá quá cao, không ai mua nữa nạn nhân sẽ bị đẩy lên biên giới Thái Lan - Campuchia thì khỏi về luôn” - K nói và cho biết mình làm tại một công ty “chính quy”, không phải công ty “ma” nên nhân viên có thể đi lại tự do được.

Theo K, không phải chỉ mỗi người Việt Nam bị rao bán, hiện có một nhóm ba người Trung Quốc đang bị rao bán với giá 22.000 USD/người.

Theo K, khi thành nạn nhân, họ lại bị ép buộc để dụ dỗ những người khác. Những nạn nhân bị đẩy vào làm ở các công ty game, cho vay qua app, lừa đảo… và khi không đáp ứng được công việc, bỏ trốn bị bắt lại, sai phạm… thì công ty “đẩy” lại cho môi giới, môi giới tiếp tục bán nạn nhân qua công ty khác và giá tiền chuộc tiếp tục bị đẩy lên, từ 5.000 USD ban đầu có thể lên đến hơn 10.000 USD.

Khu vực “biển” hay “cảng” mà K nói là TP Sihanoukville của Campuchia. Việc chuộc người ở khu vực này không hề dễ. “Muốn chuộc người khu vực đó phải liên hệ với chủ của một công ty khác. Người này phải liên hệ với chủ của công ty khu vực “biển” thì họ mới bàn giao người. Nếu gửi trực tiếp, tiền thì họ nhận nhưng người thì không thả” - K nói.

K cũng cho biết những kẻ môi giới đều có “chân rết” tại Việt Nam và những chân rết này cũng trực tiếp đi lừa đảo, bán người...

Người Việt Nam bị lừa qua đó, ai bỏ trốn bị bắt lại sẽ bị đánh, nhốt vào phòng rồi bán đi hoặc trả lại cho môi giới và tiếp tục bị bán...

Quá trình sa chân

Khi sắp chia tay D để giao trả cho gia đình, K nói: “Mai mốt đừng đi lung tung nữa nghe”...

Sau khi gặp lại cha mẹ, D cho biết mình và một bé gái khác bị bạn trai tên Tâm lừa bán. “Em quen Tâm từ ngày 25-5, ba ngày sau bạn nói sang Campuchia làm chung. Tâm nói sẽ có người chị sắp xếp cho em qua” - D kể.

Đến sáng 30-5, một tài xế gọi điện thoại báo là nếu không đi sẽ có người đòi tiền nên D đồng ý đi. Sau đó, D đến Bến xe Miền Đông và một tài xế đưa em đến Tây Ninh, ở một khách sạn gần cửa khẩu. Hôm sau, bé gái cùng một nam, một nữ khác được đưa sang biên giới.

“Họ dẫn em đi vào rừng, khoảng 1 tiếng sau, khoảng 12 giờ đêm thì qua khỏi cánh rừng. Một xe khác đợi sẵn, chở đến thẳng công ty” - D kể và cho biết hai người còn lại được đưa vào một công ty khác, hiện cũng đã bị bán đi đâu không rõ.

D cho biết trong công ty, chủ đưa cho các tài khoản mạng xã hội và yêu cầu nói chuyện tình cảm, dụ khách xuống tiền chơi. “Họ yêu cầu nói chuyện về tình bạn, tình yêu rồi dụ khách vô app chơi. Nếu “giết” được khách vài trăm triệu thì mình có hoa hồng” - D nói.

D cũng cho biết mình ở căn phòng nhỏ cùng sáu cô gái Việt Nam trong một khu vực có nhiều block như chung cư. Xung quanh giăng dây thép gai, bảo vệ canh chừng và không được đi lại tự do.

Hằng ngày, D làm việc từ 7 giờ 50 đến 21 giờ. Nếu tăng ca thì đến 23 giờ. D từng bị chủ là người Trung Quốc đánh đập bằng cây. “Con gái người ta đánh nhẹ. Con trai người ta đánh rất ác. Người ta đánh cho tất cả mọi người cùng thấy. Em chứng kiến họ đánh đập một anh rất dã man bằng cây buộc dây điện, ngã xuống thì bị đạp vào mặt, kinh khủng lắm nhưng không ai dám lên tiếng ”- D nhớ lại.

D cho biết các block làm nơi ở có hàng chục tầng, mỗi tầng hơn 100 người ở, dạng chung cư. Trong các phòng được xếp giường tầng. Nam nữ ngủ riêng, nếu chủ phát hiện có quan hệ trai gái, yêu đương thì sẽ bị đánh đập, bán đi.

D cho biết người Việt Nam bị lừa qua đó rất nhiều. Ai bỏ trốn mà bị bắt lại sẽ bị đánh, nhốt vào phòng rồi bán đi hoặc trả lại cho môi giới và lại tiếp tục bị bán.