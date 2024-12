Thị trường ô tô đạt doanh số kỷ lục 11/12/2024 14:03

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô đạt 44.200 xe. Trong đó, thị trường đạt xe 34.835 du lịch, 9.017 xe thương mại và 348 xe chuyên dụng.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 11 tăng 17% so với 2023. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 18%, xe thương mại tăng 16% và xe chuyên dụng tăng 17% so với năm 2023.

Doanh số xe du lịch tăng 15%, xe thương mại tăng 9%, xe chuyên dụng tăng 54% so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 25.114 xe, tăng 19% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 19.086 xe, tăng 8% so với tháng trước.

Doanh số tháng 11 tăng đáng kể nhờ có chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước theo nghị định 109/2024 ngày 29-8-2024 (tháng cuối cùng của chính sách hỗ trợ). VAMA xin cảm ơn Chính phủ đã luôn đồng hành cùng ngành công nghiệp ô tô và có chính sách hỗ trợ kịp thời. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA)

VinFast đạt doanh số kỷ lục

Cũng trong ngày 11-12, VinFast công bố đã bàn giao hơn 16.000 ô tô điện các loại trong tháng 11, nâng tổng số bán ra từ đầu năm đến nay lên hơn 67.000 xe tại thị trường nội địa. Đây cũng là lượng xe bàn giao kỷ lục trong một tháng của một thương hiệu ô tô tại thị trường Việt Nam từ trước đến nay.

VF 3 được vinh danh “Xe của năm 2024” tại Car Awards.

Sau khi chính thức trở thành hãng xe có thị phần lớn nhất Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2024, VinFast tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh bùng nổ trong tháng 11, với hơn 16.000 xe được bàn giao, đạt mức tăng trưởng hơn 40% so với tháng trước. Trung bình mỗi ngày trong tháng 11, có hơn 530 xe ô tô điện VinFast được giao đến tay khách hàng trên khắp cả nước.

Tính lũy kế từ đầu năm 2024 đến nay, VinFast đã bàn giao cho khách hàng hơn 67.000 ô tô điện các loại, khẳng định vững chắc vị thế hãng xe có thị phần số 1 Việt Nam. Với lượng đơn hàng chưa giao còn lớn, kế hoạch sản xuất, kinh doanh ổn định và không ngừng tăng trưởng, VinFast tin tưởng sẽ hoàn thành mục tiêu bàn giao ô tô điện trên toàn cầu trong năm 2024.

Kỷ lục doanh số mà VinFast đạt được trong tháng 11-2024 cho thấy xu hướng chuyển đổi xanh, sử dụng các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường đang được đông đảo người dân hưởng ứng, đồng thời khẳng định niềm tin và sự yêu thích của khách hàng dành cho VinFast. Chúng tôi vô cùng cảm kích trước sự đón nhận của người dùng và cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để đáp ứng nhu cầu và sự kỳ vọng ngày càng cao của thị trường. Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh VinFast toàn cầu.

Song song với tốc độ bàn giao xe vượt trội, trong các tháng cuối năm, VinFast cũng nhanh chóng phát triển mạng lưới xưởng dịch vụ nhằm đảm bảo nhu cầu chăm sóc, bảo dưỡng xe của khách hàng. Đến nay, hãng đã có 120 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, trở thành thương hiệu ô tô có nhiều xưởng dịch vụ bậc nhất Việt Nam.

VinFast tiếp tục ghi nhận doanh số ấn tượng trong tháng 11-2024.

Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu đang ngày càng gia tăng mạnh mẽ từ thị trường trong nước và quốc tế, nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast thứ hai tại Việt Nam vừa được khởi động tại Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh). Giai đoạn 1 của nhà máy dự kiến khánh thành vào tháng 7-2025, với công suất thiết kế đạt 300.000 xe/năm, tập trung sản xuất hai dòng xe VF 3 và VF 5.

Accent vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai

Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) thông báo kết quả bán hàng ô tô Hyundai tháng 11. Theo đó, tổng doanh số xe Hyundai tháng 11 đạt 10.303 xe bán ra, tăng trưởng 34,9% so với tháng 10.

Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 11 với 2.052 xe, tăng trưởng 44% so với tháng 10. Hyundai Tucson đứng ở vị trí thứ 2 với số bán ở mức 1.584 xe, tăng trưởng gần 3 lần so với tháng trước. Hyundai Creta ghi nhận doanh số 1.330 xe bán ra, tăng trưởng 8,3% so với tháng 10, đứng ở vị trí thứ 3.

Tổng doanh số xe Hyundai tháng 11 đạt 10.303 xe bán ra.

Hyundai Santa Fe thế hệ mới tiếp tục ghi dấu ấn với mức doanh số đạt 1.206 xe, xếp ở vị trí thứ 4, tăng trưởng 19,8% so với tháng 10. Hyundai Grand i10 đứng ở vị trí thứ 5, ghi nhận doanh số 1.035 xe, tăng trưởng 40,8%. Hyundai Venue ghi nhận doanh số 690 xe tăng trưởng 10,4% còn Hyundai Stargazer đứng ở vị trí thứ 7 với 468 xe, tăng trưởng 8,1%.

Hyundai Custin ghi nhận mức doanh số đạt 395 xe, đứng ở vị trí thứ 8, tăng trưởng 25,8% so với tháng 10. Hyundai Palisade ghi nhận doanh số 242 xe, đứng ở vị trí thứ 9, tăng trưởng 13,6%. Hyundai Elantra chốt bảng xếp hạng đạt doanh số 222 xe bán ra, duy trì mức bán hàng tương đương tháng trước đó.

Các mẫu xe thương mại Hyundai đạt doanh số 1.079 xe bán ra trong tháng 11, tăng trưởng 24,7% so với tháng 10, trong đó có 33 xe Hyundai Mighty LT 2,5 tấn và Hyundai Solati xuất khẩu thị trường nước ngoài.