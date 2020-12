Chubb Life: Hành trình mang ấm áp đến với dải đất miền Trung

Trong đó, có 15.000 chiếc áo ấm tinh tươm trong chương trình “Chubb Life Việt Nam - Ấm tình miền Trung” đã được chuyển đến 14 tỉnh/thành: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk.



Chuyến xe “Ấm tình miền Trung”

Tờ mờ sáng, chuyến xe bắt đầu lăn bánh từ Quảng Bình, chúng tôi nhìn nhau cười nói: “vậy là đã xếp xong hàng ngàn chiếc áo lên xe, đi thôi”. Nhưng hành trình của chúng tôi không bắt đầu từ đây, hành trình của chúng tôi bắt đầu từ hàng ngàn trái tim trên khắp mọi miền tổ quốc, nơi những người đồng nghiệp của chúng tôi gửi gắm bao yêu thương vào những chiếc áo ấm dành tặng 15.000 trẻ em trên dải đất miền Trung. Và, chúng tôi gọi đây là chuyến xe “Ấm tình miền Trung”.

Hơn 15.000 chiếc áo ấm trao tặng trẻ em ở 14 tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên



Những ngôi làng nơi đoàn xe chúng tôi đi qua vẫn còn nhiều dấu vết của cơn bão để lại. Các bụi cây bị bật gốc nằm chỏng chơ ven đường, nhiều đoạn đường cũng đang được san lấp sau đợt sạt lở.



Tại những ngôi trường chúng tôi ghé thăm, các vết tích của nước và bùn đất từ những cơn lũ chồng lũ trong tháng 10 vừa qua vẫn còn hiện rõ trên mảng tường hay sàn gạch. Có những ngôi trường, vết hằn vẫn còn loang tới tận bệ cửa sổ hoặc bậc thang lên tầng 2…

Những chiếc áo ấm đã khoác lên mình của các em



Và khi những cơn bão qua đi, người miền Trung hiền hoà lại kiên cường đứng dậy tái thiết mảnh đất yêu thương vừa oằn mình gánh chịu bao mất mát. Bên cạnh đó, nhiều cánh tay khắp cả nước đã và đang chung sức mang diện mạo của dải đất miền Trung lại tươi đẹp như ngày nào.



Cùng với tinh thần đó, tất cả các thành viên Chubb Life Việt Nam mong muốn mang đến cho các em học sinh ở 14 tỉnh/thành bị thiệt hại nặng nề trong đợt bão vừa qua những nụ cười rạng rỡ, giúp xoa dịu những mất mát sau tàn phá của thiên nhiên.

Khi cơn lũ đi qua & tình người còn ở lại



Trong hành trình đến với 50 ngôi trường, chào đón chúng tôi luôn là nhiều ánh mắt háo hức, tò mò và cả những cô cậu học trò lấp ló nhìn sau cánh cổng. Các em, với những nụ cười rạng rỡ, bẽn lẽn khi nhận được chiếc áo ấm áp và đầy màu sắc.



Hành trình ấm áp đã đi và đến với hơn 50 ngôi trường ở dải đất miền Trung



Đánh vần còn chưa rõ chữ, các em ở lớp 1/3, Trường Tiểu học Hà Trung (ở Thừa Thiên - Huế) đã cùng đồng thanh “Cám ơn Chubb Life”, làm chúng tôi vừa vui và vừa xúc động. Chính những nụ cười ấy, những câu nói ngây thơ ấy, là điều mà chúng tôi, những thành viên mang màu áo Chubb Life Việt Nam cảm thấy ấm lòng biết mấy và tin tưởng rằng những món quà nhỏ này còn giúp các bậc cha mẹ bớt đi phần nào lo lắng, thêm chút niềm vui khi các con có những chiếc áo ấm tinh tươm cắp sách đến trường.



Hướng đến thế hệ trẻ Việt Nam

Ông Lâm Hải Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Chubb Life Việt Nam chia sẻ: “Hướng về mảnh đất miền Trung, nơi thường xuyên chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, Chubb Life Việt Nam đã nỗ lực mang đến cho cộng đồng những hỗ trợ thiết thực thông qua chương trình Chubb Life Việt Nam - Ấm tình miền Trung. Hơn 15.000 chiếc áo ấm gửi đến các em nhỏ không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn lan tỏa giá trị tinh thần, là nguồn động viên giúp các em học sinh vững bước đến trường. Hơn thế nữa, thông qua chương trình các thành viên công ty đã cùng nhau lan tỏa ý nghĩa tốt đẹp của việc “cho đi”. Đây cũng là cách mà chúng tôi luôn hướng đến cộng đồng nơi Chubb Life Việt Nam hiện diện”.

Hành trình 15.000 chiếc áo ấm đến với từng em nhỏ sẽ là một dấu mốc tuyệt đẹp trên hành trình đánh dấu 15 năm Chubb Life Việt Nam đồng hành với người dân Việt. Trong đó, từ những ngày đầu Chubb Life Việt Nam đã luôn “nặng tình” với mảnh đất miền Trung tươi đẹp, nhưng cũng thường xuyên hứng chịu nhiều thiên tai.

15 năm qua, Chubb Life Việt Nam luôn “nặng tình” với mảnh đất miền Trung



Tại miền Trung, Chubb Life Việt Nam đã tài trợ xây dựng 9 ngôi trường khang trang, được thiết kế và thi công theo tiêu chuẩn dành cho trường học vùng lũ, đảm bảo tính kiên cố, hạn chế tối đa những tổn thất do mưa bão gây ra để có thể trở thành nơi trú ẩn an toàn cho dân cư khi có thiên tai xảy đến. Sự bảo vệ không chỉ đến từ những giải pháp tài chính toàn diện của Chubb Life Việt Nam mà còn là những nỗ lực chung tay hướng đến cộng đồng, đặc biệt là góp phần thắp sáng tương lai cho nhiều thế hệ trẻ em, những mầm non của đất nước.