Chubb Life Việt Nam triển khai giao dịch bảo hiểm trực tuyến

Với hình thức này, khách hàng có thể tham gia các sản phẩm bảo hiểm (BH) nhân thọ hoặc bảo hiểm sức khỏe của Chubb Life một cách nhanh chóng, dễ dàng dù đang ở đâu, bất kỳ thời điểm nào. Toàn bộ quy trình giao dịch này bao gồm từ khâu khách hàng tìm hiểu sản phẩm cho đến khâu phát hành hợp đồng đều được thực hiện tại website: https://bit.ly/2X2eJfP.



Tòa văn phòng của Chubb Life Việt Nam (quận 1, TP.HCM)



Trong giai đoạn đầu, Chubb Life Việt Nam sẽ cung cấp sản phẩm BH sức khỏe - BH Hỗ trợ điều trị ung thư - C Care với 3 gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng, gồm: C Care - Lựa chọn cơ bản, C Care – Lựa chọn nâng cao và C Care – Lựa chọn ưu việt với mệnh giá sản phẩm lên đến 500 triệu đồng.



Cũng thông qua trang giao dịch BH trực tuyến của Chubb Life, khách hàng có thể tìm hiểu thông tin về các gói sản phẩm, đăng ký mua BH online chỉ với một vài thao tác đơn giản, cũng như được hướng dẫn thủ tục giải quyết quyền lợi BH đầy đủ, rõ ràng. Đây cũng là một bước tiến quan trọng trên hành trình “chuyển mình” trong thời đại 4.0, giúp Chubb Life Việt Nam nâng cao lợi thế cạnh tranh, mở rộng thị trường BH nhân thọ.