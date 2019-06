EVNGENCO1: Đảm bảo cung cấp đủ than cho sản xuất điện

Lũy kế 5 tháng đầu năm, sản lượng điện toàn Tổng công ty đạt 16.270 triệu kWh, tương đương 43.7% kế hoạch năm.



Về kế hoạch tháng 6, EVNGENCO1 cho biết sẽ đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia; Đảm bảo cung cấp đủ than cho sản xuất điện theo yêu cầu của hệ thống, từng bước nâng dần tồn kho; Nâng cao năng suất bốc dỡ than tại Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải; Triển khai công tác nạo vét luồng cảng Duyên Hải trong tháng 6-2019.

Đặc biệt, mục tiêu trong tháng 6 là hoàn thành ký hợp đồng mua bán than dài hạn với Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc. Đối với than nhập khẩu, tổng công ty sẽ triển khai các thủ tục đấu thầu lựa chọn danh sách ngắn các nhà cung cấp than Anthracite và ký hợp đồng mua bán than giai đoạn 2019-2020, nhằm đảm bảo nguồn than cho Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 vận hành liên tục với công suất cao trong các năm 2019-2020.