Đó là những yếu tố mà bất kỳ doanh nhân hay bạn trẻ khởi nghiệp nào cũng cần có để thành công trong kinh doanh. Anh Bùi Thế Tiến - Founder Công ty Đặt May Everything, doanh nghiệp chuyên sản xuất, in ấn các sản phẩm thời trang chất lượng nhằm phục vụ cho người Việt và thị trường quốc tế khi vừa tròn 30 tuổi.



Người tiên phong trào lưu khởi nghiệp

Nếu những năm gần đây là thời kỳ “nở rộ” của lứa CEO khởi nghiệp và anh Bùi Thế Tiến chính là một trong những người tiên phong cho xu hướng này. Để có được thành công, không thể không nhắc tới những ngày tháng khó khăn mà anh từng trải qua.

Năm 2018, anh bắt đầu tập tành kinh doanh trong lĩnh vực may mặc. Thời gian đầu khá vất vả, có những tháng doanh thu chỉ đủ trả tiền lương cho nhân viên. Vì vậy, nhiều hôm ban lãnh đạo phải họp từ sáng tới tối để tìm ra giải pháp phát triển công ty. Hai năm sau, anh đã gầy dựng thành công thương hiệu may mặc, thời trang của riêng mình, đó là Công ty TNHH Đặt May Everything và tạo được tiếng vang lớn trong giới kinh doanh.

Doanh nhân Bùi Thế Tiến (áo vest xanh, thứ hai, từ phải qua)



“Thiên tài chỉ có 1% năng khiếu bẩm sinh, còn 99% là do khổ luyện” (Thomas Edison). Anh Tiến có năng khiếu bẩm sinh về kinh doanh, bởi anh rất biết phát huy các thế mạnh vốn có của mình thông qua kỹ năng ăn nói lưu loát, thuyết phục nhanh gọn và tư duy kinh doanh sắc bén. Để đạt được thành công, ngoài sự bản lĩnh, quyết đoán thì tình yêu đối với từng sản phẩm anh làm ra cũng là sự đóng góp lớn đối với sự nghiệp.



Anh chia sẻ:“Trước khi thành lập công ty, tôi cũng từng trải qua nhiều công việc khác nhau, từ bộ đội xuất ngũ đến nhân viên IT và bây giờ là chủ doanh nghiệp, nhờ những ngày tháng đó mà tôi đã được thực hành, phát huy những kỹ năng vốn có”.

Mặc dù là doanh nhân thành đạt nhưng anh vẫn luôn giữ thái độ cầu thị, ham học hỏi, khiêm tốn. Bởi anh cho rằng đây chính là đức tính mà mỗi người cần có, giữ gìn, phát huy. Khi làm được điều đó, sớm muộn chúng ta cũng thành công.

Khát vọng đưa ngành dệt may ra “biển lớn”

Với đầu óc nhanh nhạy, anh luôn nắm bắt và đi đầu xu hướng của ngành dệt may. Chỉ trong vòng gần hai năm sau khi thành lập, công ty đã nhận được hàng loạt đơn hàng đặt may, in ấn trong nước. Đặc biệt, anh đã mở rộng thị trường với hàng trăm đơn hàng được đặt từ nước ngoài.

Ngoài việc nhận may, in ấn theo form có sẵn của khách hàng thì doanh nghiệp của anh đã tự thiết kế, nghiên cứu xu hướng thị trường để tư vấn cho khách hàng sản phẩm tốt nhất. Từ đó cho ra đời các mẫu thời trang phù hợp với người dùng.

Xưởng sản xuất của Công ty Đặt May Everything



Để nắm bắt được thị hiếu, Đặt May Everything có đội ngũ chuyên viên thiết kế, nghiên cứu thị trường năng động, sáng tạo. Hiện nay, các sản phẩm áo thun, đồng phục, phụ kiện đã thu hút được nhiều nhóm khách hàng. Có được điều đó là nhờ Everything có mẫu mã đa dạng, thời trang, chất liệu tốt, giá thành hợp lý.



Thế nhưng, những điều đó chưa làm vị doanh nhân trẻ này thỏa mãn. Anh cho rằng với doanh nghiệp ngành may mặc, thiết kế là khâu quan trọng nhất. Nếu không tự chủ được khâu thiết kế thì giá trị gia tăng rất thấp, thường bị cạnh tranh về giá gia công dẫn đến việc ép giá. Chính vì vậy, trong tương lai anh sẽ xây dựng thương hiệu thời trang cho riêng mình, đưa ngành thời trang vươn ra thị trường quốc tế.

Với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng với tư duy kinh doanh cùng thời đại, hy vọng rằng doanh nhân Bùi Thế Tiến sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, qua đó truyền cảm hứng cho các bạn trẻ đam mê kinh doanh.