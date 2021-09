Quạt trần là một trong những loại quạt phổ biến được lắp đặt ở những nơi tập trung đông người như: trường học, công sở, phòng khách, phòng bếp của gia đình… Ưu điểm lớn nhất khiến cho người ta lựa chọn quạt trần là khả năng làm mát rộng, không tốn diện tích. Tuy nhiên, quạt trần trở thành hiểm họa nếu không được lắp đặt và bảo trì đúng kỹ thuật.

Đã có khá nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra do quạt trần rơi. Mới đây nhất, nhiều người không khỏi rùng mình khi xem clip một chiếc quạt trần rơi đúng chỗ một gia đình đang ngồi ăn cơm. Rất may, sự cố này không gây thiệt hại về người.

Làm thế nào để chấm dứt tình trạng quạt trần rơi?

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng quạt trần rơi

Đa số quạt trần bị rơi do sử dụng quạt trần công nghệ cũ. Hai tình trạng rơi thường gặp phải là: cánh quạt rơi khi đang quay hoặc cả chiếc quạt rơi xuống.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng toàn bộ chiếc quạt trần rơi xuống là do: móc treo quạt gắn cố định với trần nhà bị sai kỹ thuật; quạt không được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ sửa chữa ngay khi xuất hiện hư hỏng. Ngoài ra, những chiếc quạt trần thông dụng trước đây thường làm từ sắt rất nặng, phụ kiện lâu ngày bị gỉ sét dẫn đến tình trạng đứt gãy sau một thời gian sử dụng.

Tình trạng thứ 2, quạt rơi ở bộ phận cánh là do người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm không chất lượng khi mua. Những chiếc quạt trôi nổi trên thị trường thường có tay cánh làm từ thép mỏng, giòn hoặc cánh gỗ làm từ gỗ ván ép hoặc mùn cưa không chắc chắn. Sau một thời gian sử dụng, tay cánh bị cong vênh, cánh sẽ bị rủ xuống hoặc gãy khi đang quay, rất nguy hiểm cho người dùng.

Giải pháp xóa tan nỗi lo quạt trần rơi

Làm thế nào để xóa đi nỗi ám ảnh “quạt trần rơi” là băn khoăn chung của nhiều người tại các biệt thự, nhà riêng hay các địa điểm công cộng có nhiều người qua lại, đảm bảo sự an toàn của quạt trần khi quay.

Phụ kiện quạt trần thương hiệu Mr.Vũ được thiết kế bằng chất liệu tốt nhất có chốt an toàn tránh trục bị xoay, đảm bảo độ an toàn tuyệt đối cho người sử dụng



Mr.Vũ là đơn vị tiên phong trong việc thiết kế và sản xuất quạt theo ý tưởng riêng mang nét văn hóa Việt Nam, nhằm khơi gợi lại thói quen sử dụng quạt trần của người Việt. Mr.Vũ đặt nhà máy sản xuất tại Đài Loan – là nơi sản xuất động cơ tốt nhất thế giới.

Đại diện thương hiệu quạt Mr.Vũ chia sẻ: “Khách hàng nên lựa chọn loại quạt trần có thương hiệu, uy tín trên thị trường và đến showroom thẩm định trực tiếp thay vì mua hàng trên mạng. Thương hiệu Mr.Vũ, sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển đã đưa ra rất nhiều giải pháp để đảm bảo độ an toàn. Chẳng hạn, cáp an toàn sẽ loại bỏ hoàn toàn quạt bị rơi. Ngoài ra, các phụ kiện quạt, chốt an toàn quạt Mr.Vũ rất chắc chắn, được làm bằng chất liệu tốt đảm bảo tuyệt đối an toàn cho quạt.

Đội ngũ kỹ thuật của Mr.Vũ đang kiểm tra độ an toàn trước khi lắp đặt quạt



Cánh quạt của thương hiệu Mr.Vũ với chất liệu chắc chắn. 6 tháng một lần, đội ngũ kỹ thuật tại các hệ thống showroom trên toàn quốc của Mr.Vũ sẽ kiểm tra tình trạng hoạt động và độ an toàn của quạt. Vì vậy, các sự cố sẽ được khắc phục nhanh chóng, đảm bảo tuyệt đối an toàn”. Xem thêm: Quạt trần đèn chùm an toàn

Với những giải pháp hiệu quả, Mr Vũ đã góp phần xóa tan nỗi ám ảnh quạt trần rơi giúp cho khách hàng tin tưởng và thoải mái hơn khi lựa chọn quạt trần cho công trình của mình, vì quạt trần là vật dụng làm mát vô cùng quan trọng trong đời sống.

