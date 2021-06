Có thể nói, đây chính là cơ hội cho các đơn vị, dịch vụ in túi giấy phát triển, không ít doanh nghiệp đánh mạnh vào giá cả để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, đằng sau những túi giấy giá rẻ lại là những vấn đề, những câu hỏi đặt ra về chất lượng, mẫu mã sản phẩm hay uy tín và dịch vụ của nhà cung cấp.



Chất lượng của túi giấy không đạt yêu cầu

Vấn đề đầu tiên mà hầu hết người tiêu dùng hay doanh nghiệp quan tâm khi lựa chọn túi giấy thay vì các loại vật liệu khác đó chính là yếu tố chất lượng. Chính vì vậy, câu hỏi đặt ra về chất lượng luôn là điều mà mọi khách hàng thắc mắc. Với một dịch vụ in ấn túi giấy giá rẻ, liệu có thực sự “tiền nào của nấy”. Vấn đề này cần đánh giá dựa trên nhiều yếu tố.

In túi giấy giá rẻ - Câu hỏi về chất lượng



Trên thực tế, thường thị trường đã định một mức giá chung. Nếu có chênh lệch cũng là ở mức vừa phải và dựa trên các yếu tố ảnh hưởng như số lượng, công nghệ hay dây chuyền, khâu vận chuyển để tối ưu chi phí. Vì vậy khi tham khảo khách hàng nên cân nhắc kỹ. Bạn cần tìm hiểu về chất liệu mực in, giấy in cùng uy tín của đơn vị mà bạn đang tham khảo.

Không đảm bảo giống mẫu đã đặt

Không chỉ chất lượng, mẫu mã cũng là điều mà khách hàng cần quan tâm khi tìm đến các đơn vị dịch vụ in túi giấy giá rẻ. Nhiều đơn vị nhằm giảm giá thành, đưa ra mức giá hấp dẫn nhưng lại sai phạm trong quá trình thực hiện. Những sai lầm điển hình có thể kể đến như là sai kích thước, màu sắc không chuẩn hay không đúng mẫu như đã yêu cầu.

Ít sự lựa chọn

Không chỉ gặp những lỗi về chất lượng, sai phạm trong quá trình in ấn, thực hiện, các đơn vị giá rẻ thường có ít sự lựa chọn. Thay vì được đặt theo yêu cầu, các đơn vị này thường cung cấp mẫu có sẵn, không nhiều sự lựa chọn và khó làm khách hàng hài lòng.

Công ty in Hồng Đăng - Đơn vị in ấn túi giấy giá rẻ uy tín

Những vấn đề trên cho thấy người tiêu dùng cần tỉnh táo khi lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ in túi giấy giá rẻ trước khi sử dụng.

Một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ in ấn túi giấy giá rẻ uy tín, cam kết chất lượng top đầu phải kể đến đó chính là Công ty Cổ Phần in Hồng Đăng. Được thành lập từ 2019, hơn 10 năm qua, in Hồng Đăng đã, đang phát triển, gây dựng lòng tin và sự hài lòng của khách hàng từ chính chất lượng và dịch vụ cùng các chính sách tốt nhất dành cho khách hàng.

Công ty in Hồng Đăng - Đơn vị in ấn uy tín, chuyên nghiệp



Để hoàn thiện bộ máy cung cấp và phân phối và hạ mức chi phí nhằm có mức giá tốt nhất cho khách hàng, in Hồng Đăng đã đầu tư phát triển hệ thống xưởng sản xuất túi giấy hiện đại khép kín, công suất 10.000 túi/ngày, đảm bảo đáp ứng đơn hàng với số lượng lớn. Tại đây cung cấp đa dạng các mẫu túi cho shop thời trang, túi quà tặng, đựng thực phẩm, mỹ phẩm và nhiều hàng hóa khác nhau. Hơn hết, mức báo giá in túi giấy tại in Hồng Đăng có sức cạnh tranh với nhiều đơn vị khác trên thị trường.

Với đội ngũ nhân viên lành nghề có kỹ thuật cao, in Hồng Đăng đã tạo nên những sản phẩm túi giấy chất lượng, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của từng khách hàng. Không chỉ vậy, tại đây còn nhiều hỗ trợ cho khách hàng như miễn phí thiết kế, tư vấn theo nhu cầu về chất liệu, mẫu mã cho khách hàng. Bên cạnh đó, để đảm bảo sự hài lòng nhất với sản phẩm, khách hàng được duyệt mẫu và in thử sản phẩm trước khi ký hợp đồng.

Nếu có nhu cầu, bạn có thể liên hệ với công ty in Hồng Đăng qua hotline hoặc website để được tư vấn, hỗ trợ và báo giá in túi giấy một cách nhanh chóng.

Thông tin liên hệ

· Văn phòng 1: Số 1 - B8 Ngõ 64 Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

· Văn phòng 2: Số 72 Nguyễn Viết Xuân - Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.

· Tel: (024).22 655 666 - (024)22.690.888

· Email: baogia@inhongdang.vn

· Website: inhongdang.vn - intuigiay.net.vn