Thiếu nữ 16 tuổi bị cháu họ xâm hại ở nghĩa trang 15/08/2024 21:54

Ngày 15-8, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đang điều tra vụ hiếp dâm xảy ra trên địa bàn huyện Tân Uyên. Hiện công an đang tạm giữ hình sự nghi phạm Tòng Văn Cường (20 tuổi, ngụ huyện Tân Uyên).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 14-8, TTC (16 tuổi, ngụ ở huyện Tân Uyên) cùng bạn bè đi ăn tại thị trấn Tân Uyên, trong đó có Tòng Văn Cường, 20 tuổi, là cháu họ xa ở cùng bản. Sau đó C chở cháu họ về nhà.

Cường tại hiện trường vụ án. Ảnh CA

Trên đường về qua khu vực nghĩa trang nhân dân, lợi dụng đêm khuya vắng, Cường dùng vũ lực đe dọa, khống chế, ép C vào bãi đất trống rồi xâm hại. Sau đó, lợi dụng lúc Cường sơ hở, C bỏ chạy về nhà rồi được người thân đưa đến công an trình báo.

Ngay trong đêm, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Tân Uyên phối hợp Cơ quan y tế khẩn trương kiểm tra, ghi nhận dấu vết trên thân thể C đồng thời xác minh đối tượng. Đến sáng 15-8, Cường bị công an bắt khi đang trốn tại nhà người quen tại huyện Tân Uyên.