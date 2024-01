(PLO)- Trong lúc trấn áp, Hậu dùng dao tấn công người đi đường, thiếu tá công an ở TP Châu Đốc, An Giang bị chém nhập viện.

Ngày 2-1, Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên Thiếu tá Thái Văn Tâm (cán bộ đội tổng hợp, Công an TP Châu Đốc) bị thương khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, vào tối 1-1, Thiếu tá Tâm cùng tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn TP Châu Đốc. Khi đến đoạn đường Phan Đình Phùng (phường Châu Phú B), tổ công tác phát hiện Dương Văn Hậu đang cầm dao tự chế tấn công người dân lưu thông trên đường.

Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang đến thăm, động viên Thiếu tá công an bị chém khi làm nhiệm vụ. Ảnh: CACC

Ngay lập tức, Thiếu tá Tâm cùng thành viên tổ công tác đến khuyên ngăn Hậu nhưng không được nên đã chủ động trấn áp đối tượng. Trong lúc giằng co, Hậu đã chém vào tay Thiếu tá Tâm.

Lực lượng Công an TP Châu Đốc đã kịp thời khống chế bắt giữ Hậu và đưa Thiếu tá Tâm đi cấp cứu.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Lê Phú Thạnh đã ân cần thăm hỏi, động viên, biểu dương và ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Thiếu tá Thái Văn Tâm trong khi thực hiện nhiệm vụ.

HẢI DƯƠNG