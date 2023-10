Thiếu tiền, đi trộm cây mai trị giá 150 triệu

Ngày 29-10, Công an TP Tây Ninh cho biết đang tạm giữ bốn người để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Son, Hậu và Kiệt bị công an bắt giữ. Ảnh: VT

Trước đó, vào sáng ngày 26-10, một người dân đến Công an TP Tây Ninh trình báo bị trộm cắt khóa cổng rào, đột nhập vào vườn mai tại khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn lấy trộm một cây mai vàng lớn, trị giá khoảng 150 triệu đồng.

Công an TP Tây Ninh sau đó phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức truy xét. Công an sau đó nhanh chóng bắt giữ Huỳnh Thanh Son và Nguyễn Trung Hậu tại xã Chà Là (huyện Dương Minh Châu).

Qua làm việc, cả hai khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã cùng hai người khác đi trộm cây mai vàng đem bán. Cả nhóm sau đó đi đến vườn mai của một người dân tại ngã tư Đại Đồng và dùng kiềm cộng lực cắt cổng rào, đi vào bên trong để trộm mai.

Camera ghi lại vụ việc. Ảnh: VT

Cả nhóm đã dùng cưa và kéo cắt ngọn 1 cây mai cho gọn rồi bứng gốc đưa lên xe lôi chở về nhà của Đỗ Thế Kiệt bán với giá 14 triệu đồng.

Hiện Công an TP Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, truy xét những người liên quan. Trong đó Đỗ Thế Kiệt bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tây Ninh phối hợp Công an quận 7 bắt kẻ trộm trốn trong chung cư cao cấp (PLO)- Không có nghề nghiệp nhưng lại thể hiện với bạn bè là người giàu có nên đi trộm để "ra oai", tiêu xài cá nhân.



VÕ TÙNG - TỰ SANG