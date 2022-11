Thiếu trách nhiệm, cựu Chủ tịch và 2 cựu Phó Chủ tịch xã bị khởi tố

(PLO)- Cựu Chủ tịch và 2 cựu Phó Chủ tịch xã ở Tiền Giang bị khởi tố do liên đới trách nhiệm để kế toán và cán bộ thủ quỹ xã tham ô và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngày 20-11, Công an Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho biết, Viện KSND cùng cấp vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với Lê Văn Hiệp (nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Đông); Nguyễn Hồng San, Liễu Hồng Thái (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Bình Đông) về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", do liên đới trách nhiệm, buông lỏng trong công tác lãnh đạo để công chức kế toán lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và cán bộ thủ quỹ tham ô tài sản.

Vào năm 2019, Công an Thị xã Gò Công khởi tố đối với Huỳnh Thị Thu Hồng - công chức kế toán xã Bình Đông để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và bà Lê Cao Quý Lộc - cán bộ thủ quỹ xã về tội “Tham ô tài sản”. Theo đó, Hồng đã chiếm dụng, chi khống, thu phí, lệ phí nhưng không nộp vào ngân sách, tham mưu UBND xã Bình Đông rút vượt số tiền ngân sách với tổng số tiền hơn 620 triệu đồng. Còn Lộc làm thất thoát số tiền của nguồn hỗ trợ sản xuất lúa là 260 triệu đồng và tiền hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg là 80 triệu đồng. Qua quá trình điều tra, Hồng và Lộc đã giao nộp đầy đủ số tiền làm thất thoát tại UBND xã Bình Đông. Trong đó Lộc giao nộp số tiền 340 triệu đồng, Hồng giao nộp số tiền trên 295 triệu đồng.

TAND tỉnh Tiền Giang khi xử phúc thẩm đối với các bị cáo Huỳnh Thị Thu Hồng về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản"' và Lê Cao Qúy Lộc về tội "Tham ô tài sản" đã đề nghị các cơ quan chức năng Thị xã Gò Công tiếp tục điều tra, xử lý trách nhiệm liên đới của 3 cán bộ lãnh đạo UBND xã Bình Đông gồm Lê Văn Hiệp (nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Đông); Nguyễn Hồng San, Liễu Hồng Thái (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Bình Đông).

ĐÔNG HÀ