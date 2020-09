1 người chết, 29 người bị thương do bão số 5

Trưa nay (18-9), bão số 5 đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên – Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều tỉnh miền Trung xảy ra mưa to đến rất to, lượng mưa từ 100-300mm.



Do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều cây xanh tại Thừa Thiên - Huế bị gãy đổ, làm thiệt hại tài sản của người dân. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo báo cáo nhanh từ Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, thiệt hại ban đầu do bão số 5 gây ra đã có một người chết tại Thừa Thiên – Huế do bị cây đổ vào người.



Ngoài ra, 23 người khác cũng bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Hơn 1.600 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều cây xanh bị gãy, đổ, nhiều cột trụ điện bị gãy đổ, đường dây bị đứt, cắt điện toàn thành phố trước khi bão vào, nhiều đường dây thông tin liên lạc bị đứt.

Tại tỉnh Quảng Bình cũng có 6 người bị thương trong khi chằng chống nhà cửa, chặt cây bị trượt ngã.

Tại tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và các địa phương khác cũng xảy ra tình trạng nước dâng lên ngập cầu tràn, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, chính quyền địa phương đang chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả.